"Оставьте в покое!": измученный нагрузками сын бросился на Плющенко с кулаками

Гном Гномыч много времени проводит в академии своего отца "Ангелы Плющенко". Юный фигурист оттачивает мастерство, чтобы в будущем, как он сам говорил, превзойти прославленного родителя. Но на тренировках Евгений и Саша увлекаются не только катанием, но и поединками.
На днях Плющенко поделился кадрами, на которых можно увидеть его забавную драку с сыном. Саша нападал на отца, а Евгению, в свою очередь, приходилось отбиваться от ударов наследника. В конце поединка Гном Гномыч исподтишка направил кулак в спину отцу, от чего тот понарошку завопил.
Сегодня же в Сети поклонники звездной семейки обсуждают новое видео, которое появилось в инстаграм-аккаунте семилетнего мальчика. Гном Гномыч пожаловался родителям на загруженность.
"Надоели! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учеба! Теперь еще с училкой заниматься! Надоели уже!", – жалостливо сказал Саша.
Пользователи Сети, которые часто призывают Яну и Евгения не нагружать ребенка занятиями, в очередной раз поддержали мальчика. "Действительно! Задолбали ребенка", "Бедный Гном Гномыч, видно что это крик о помощи", "Держись! Ты сильный!", "Оставьте его в покое!", – написали фолловеры.
Напомним, в конце прошлого месяца в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко появился новый малыш. Сына, которого выносила суррогатная мать, родители назвали Арсением. Гном Гномыч счастлив, что у него появился младший брат.
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