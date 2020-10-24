"Оставьте в покое!": измученный нагрузками сын бросился на Плющенко с кулаками

Семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша (Гном Гномыч) является звездой "Инстаграм". На его аккаунт в соцсети подписаны более полумиллиона человек. Каждая публикация мальчика активно обсуждается. Пользователи Сети беспокоятся за Сашу, который, как им кажется, находится под строгим влиянием родителей.

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