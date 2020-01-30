Отношения Бузовой и Манукяна обрекли на крах

Эксперт отметила, что на сегодняшний день любовные отношения для певицы не представляются возможными. Тлиашинова уверена, что Ольге Бузовой необходима очень серьезная работа с психологом. Она назвала причины, по которым телеведущая не сможет построить гармоничного союза со своим нынешним избранником.

"По словам Ольги Бузовой, мать тотально контролировала ее до шестнадцатилетнего возраста. Что это значит? Когда ребенка очень сильно контролирует мама и доминирует над ним, он начинает проживать не свою жизнь", – отметила психолог. Она предположила, что звездная реализация ведущей "Дома-2" – следствие скрытого желания матери, которая по каким-либо причинам не реализовалась, проявить себя.

Тлиашинова объяснила, что у девочки, если ее строго контролируют до шестнадцатилетнего возраста, не происходит отделение от родителей. В итоге ребенок начинает думать о том, что его очень сильно любят. "Таким образом, Ольга Бузова будет находить отношения, в которых ей будет необходимо сверхвнимание, потому что проекция взаимоотношений с мамой накладывает отпечаток на взаимоотношения с мужчиной", - сообщила специалист.

По словам психолога, взрослый мужчина не обладает такими качествами: он не сможет сидеть со своей женой 24/7 и заботиться о ней. "Это может выполнять только такой же ребенок. С ребенком построить взрослые отношения невозможно. Ольга Бузова сама еще ребенок и, на сегодняшний день, может выйти замуж только за такого же ребенка. Но в таких отношениях после романтического периода будут происходить всевозможные ссоры, обиды, ревность и недоверие", – уверена Тлиашинова.

Кроме того, по мнению психолога, ситуация Ольги Бузовой отягощена и тем, что ее родители сами находятся в разводе, и это проецируется на ее отношения. "Ольга, с ее слов, открытый человек, но она постоянно встречает предательства в своей жизни. Это и есть подтверждение тех убеждений, которые были интегрированы в нее с самого детства, и с этим тоже необходимо работать для того, чтобы изменилась ее сегодняшняя реальность", – отметила эксперт.

Тлиашинова констатировала, что, с одной стороны, у певицы очень много ресурсов. Она шикарно выглядит, творчески проявляется, чувствительна и эмоциональна. "Этого достаточно для создания отношений. Но если она не поработает с этими динамиками, то будет сливать взаимоотношения с партнером. Ольга не сможет привлекать развитых, сепарированных мужчин, что необходимо для создания взрослых отношений", - уверена психолог.

Специалист порекомендовала Ольге Бузовой держать фокус внимания только на своей жизни и провести работу над собой для аннулирования этой динамики. Тогда, по словам эксперта, у артистки появятся все шансы для создания классных отношений.

"Прогноз отношений пары: они с вероятностью 99,999% расстанутся в силу наличия у Ольги Бузовой этих динамик. Их отношения, как лист бумаги, прогорят очень ярко и очень быстро. У парня не та формация, которая необходима Ольге. Они оба психически и энергетически еще являются детьми", – отметила Тлиашинова.

Она уверена, что после того, как закончится конфетно-букетный период, звезда начнет выдвигать свои требования, которые ей необходимы в отношениях, и Давид Манукян не сможет выполнить их. "Не потому что он плохой человек или он не любит Ольгу Бузову. У него просто нет такой способности, он не сформирован для этого", – вынесла вердикт отношениям певицы и блогера психолог.