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Шоу-бизнес

Отношения Бузовой и Манукяна обрекли на крах

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m
Психолог Инна Тлиашинова сделала прогноз на совместное будущее Ольги Бузовой и блогера. По ее мнению, они оба психически и энергетически еще являются детьми.
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Эксперт отметила, что на сегодняшний день любовные отношения для певицы не представляются возможными. Тлиашинова уверена, что Ольге Бузовой необходима очень серьезная работа с психологом. Она назвала причины, по которым телеведущая не сможет построить гармоничного союза со своим нынешним избранником.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"По словам Ольги Бузовой, мать тотально контролировала ее до шестнадцатилетнего возраста. Что это значит? Когда ребенка очень сильно контролирует мама и доминирует над ним, он начинает проживать не свою жизнь", – отметила психолог. Она предположила, что звездная реализация ведущей "Дома-2" – следствие скрытого желания матери, которая по каким-либо причинам не реализовалась, проявить себя. 

Тлиашинова объяснила, что у девочки, если ее строго контролируют до шестнадцатилетнего возраста, не происходит отделение от родителей. В итоге ребенок начинает думать о том, что его очень сильно любят. "Таким образом, Ольга Бузова будет находить отношения, в которых ей будет необходимо сверхвнимание, потому что проекция взаимоотношений с мамой накладывает отпечаток на взаимоотношения с мужчиной", - сообщила специалист. 

По словам психолога, взрослый мужчина не обладает такими качествами: он не сможет сидеть со своей женой 24/7 и заботиться о ней. "Это может выполнять только такой же ребенок. С ребенком построить взрослые отношения невозможно. Ольга Бузова сама еще ребенок и, на сегодняшний день, может выйти замуж только за такого же ребенка. Но в таких отношениях после романтического периода будут происходить всевозможные ссоры, обиды, ревность и недоверие", – уверена Тлиашинова.

Кроме того, по мнению психолога, ситуация Ольги Бузовой отягощена и тем, что ее родители сами находятся в разводе, и это проецируется на ее отношения. "Ольга, с ее слов, открытый человек, но она постоянно встречает предательства в своей жизни. Это и есть подтверждение тех убеждений, которые были интегрированы в нее с самого детства, и с этим тоже необходимо работать для того, чтобы изменилась ее сегодняшняя реальность", – отметила эксперт.

Тлиашинова констатировала, что, с одной стороны, у певицы очень много ресурсов. Она шикарно выглядит, творчески проявляется, чувствительна и эмоциональна. "Этого достаточно для создания отношений. Но если она не поработает с этими динамиками, то будет сливать взаимоотношения с партнером. Ольга не сможет привлекать развитых, сепарированных мужчин, что необходимо для создания взрослых отношений", - уверена психолог.

Специалист порекомендовала Ольге Бузовой держать фокус внимания только на своей жизни и провести работу над собой для аннулирования этой динамики. Тогда, по словам эксперта, у артистки появятся все шансы для создания классных отношений.

"Прогноз отношений пары: они с вероятностью 99,999% расстанутся в силу наличия у Ольги Бузовой этих динамик. Их отношения, как лист бумаги, прогорят очень ярко и очень быстро. У парня не та формация, которая необходима Ольге. Они оба психически и энергетически еще являются детьми", – отметила Тлиашинова.

Она уверена, что после того, как закончится конфетно-букетный период, звезда начнет выдвигать свои требования, которые ей необходимы в отношениях, и Давид Манукян не сможет выполнить их. "Не потому что он плохой человек или он не любит Ольгу Бузову. У него просто нет такой способности, он не сформирован для этого", – вынесла вердикт отношениям певицы и блогера психолог.

Автор: 30 января 2020, 00:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какие же тупые, как они считают себя, специалисты Надо такую дурь написать Интересно ,а что надо было в 16 лет не контролировать дочь? Но все равно произошло ,как хотела Ольга ,убежала из дома к мужику в 17 лет,,потом в притон обслуживать клиентов Смотрите в Яндекс или Google
"ПОРНО 2017 <цензура> дружно на Бузову"
Там и отзывы клиентов о Бузовой
ИЛИ
"Бузова продолжает шокировать своими секс и порно фото сессией"
Там две части Бузова показывает себя во всей красе для клиентов Это обязательная процедура ,каждой шл..,которая находится в притоне.
Вот такой ребеночек Бузова А диктует Бузовой уже Дави ,это понятно по тому,что она мечтала полететь на Бали ,а он взял и все изменил и тем более она за все платит вот за такого ребеночка ,гея
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