"Мужской стержень у него покрепче": жениха Бузовой сравнили с ее бывшим супругом

Недавно Ольга Бузова, оформившая несколько лет назад развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, объявила о романе с блогером Давидом Манукяном. Их отношения, которые в Сети многие считают фиктивными, не остались без внимания Алены Водонаевой.
Вначале она обратила внимание на то, что избранник гораздо младше поющей ведущей. "Ему 26 лет, а значит, Оля не лукавила, когда говорила, что ее потянуло на молоденьких парней. И я не имею морального права ее в чем-то упрекать. Больше меня в нашем шоу-бизнесе интерес к молодым парням испытывала разве что Алла Пугачева…" – заключила Водонаева.
Она нашла нужным предупредить счастливую Ольгу, которая у себя в "Инстаграм" с поразительной скоростью выкладывает все новые фото и видео с любимым. "Как эксперт в этом щепетильном вопросе могу сказать, что с молодыми мальчиками далеко не уедешь. Тем более когда ты — Ольга Бузова", – со знанием дела сообщила Алена. Она пояснила, что в отношениях с молодыми парнями, по ее мнению, присутствует дефицит напористости и мужской мудрости.
Алена Водонаева призналась, что Давид Манукян по типажу напоминает ей бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. "Очень надеюсь, что мужской стержень у него покрепче. Ждет ли нас в этом году свадьба? Как мне кажется, вряд ли", – поделилась наблюдениями звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2".
Она прокомментировала и высокую вероятность того, что эти отношения лишь пиар. "Шоу-бизнес, как известно, изобилует псевдоскандалами, пиар-романами и даже фиктивными свадьбами. Поэтому неожиданный союз двух медийных людей всегда вызывает сомнения. Давид и Ольга не стали исключением. И больше всего пользователей интернета смущает нарочитость их романа, а точнее то, как они демонстрируют свои чувства в соцсетях. Я хорошо помню, что когда СМИ узнали об отношениях Насти Ивлеевой и Элджея, в их роман тоже многие не верили. А ведь он закончился свадьбой", – цитируют Алену Водонаеву "7 Дней".
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
Надо улучшать демографию
про климакс
Михаил Мишустин
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей