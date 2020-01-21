"Мужской стержень у него покрепче": жениха Бузовой сравнили с ее бывшим супругом

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева прокомментировала информацию о романе Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном. Алена призналась, что находит нечто общее между ним и бывшим мужем поющей ведущей.

Недавно Ольга Бузова, оформившая несколько лет назад развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, объявила о романе с блогером Давидом Манукяном. Их отношения, которые в Сети многие считают фиктивными, не остались без внимания Алены Водонаевой.

Вначале она обратила внимание на то, что избранник гораздо младше поющей ведущей. "Ему 26 лет, а значит, Оля не лукавила, когда говорила, что ее потянуло на молоденьких парней. И я не имею морального права ее в чем-то упрекать. Больше меня в нашем шоу-бизнесе интерес к молодым парням испытывала разве что Алла Пугачева…" – заключила Водонаева.

Она нашла нужным предупредить счастливую Ольгу, которая у себя в "Инстаграм" с поразительной скоростью выкладывает все новые фото и видео с любимым. "Как эксперт в этом щепетильном вопросе могу сказать, что с молодыми мальчиками далеко не уедешь. Тем более когда ты — Ольга Бузова", – со знанием дела сообщила Алена. Она пояснила, что в отношениях с молодыми парнями, по ее мнению, присутствует дефицит напористости и мужской мудрости.

Алена Водонаева призналась, что Давид Манукян по типажу напоминает ей бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. "Очень надеюсь, что мужской стержень у него покрепче. Ждет ли нас в этом году свадьба? Как мне кажется, вряд ли", – поделилась наблюдениями звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

Она прокомментировала и высокую вероятность того, что эти отношения лишь пиар. "Шоу-бизнес, как известно, изобилует псевдоскандалами, пиар-романами и даже фиктивными свадьбами. Поэтому неожиданный союз двух медийных людей всегда вызывает сомнения. Давид и Ольга не стали исключением. И больше всего пользователей интернета смущает нарочитость их романа, а точнее то, как они демонстрируют свои чувства в соцсетях. Я хорошо помню, что когда СМИ узнали об отношениях Насти Ивлеевой и Элджея, в их роман тоже многие не верили. А ведь он закончился свадьбой", – цитируют Алену Водонаеву "7 Дней".