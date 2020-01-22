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Шоу-бизнес

"Жесткий и непримиримый человек": двуличную Бузову вывели на чистую воду

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба ТНТ
Ольгу Бузову без преувеличения можно назвать звездой номер один. О ней говорят повсеместно и, пожалуй, в нашей стране нет такого человека, который бы не знал о ее существовании. В чем секрет внушительных масштабов популярности?
прочитано 879 раз

"Это целиком ее заслуга, – говорит ясновидящая Кажетта Ахметжанова. – Ольга невероятно трудолюбивая и целеустремленная. И, несмотря на расхожее мнение, девушка обладает превосходным интеллектом и поддерживает наивный и легкомысленный экранный образ только потому, что поняла, это может стать ее фишкой и принести миллионы поклонников. На самом деле Ольга в соцсетях и телевизоре и Ольга в реальной жизни – два разных человека".

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Названа дата свадьбы Бузовой и Манукяна

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Бузова далеко не так проста, как кажется. Она очень жесткий и непримиримый человек, который не умеет уступать и не успокоится, пока не добьется своего. Именно в этом и кроется причина ее одиночества. Мужчины просто не выдерживают такой жесткой энергетики рядом.

"Ольга, с одной стороны, хоть и хочет любви, с другой – понимает, что жалобы на нелегкую судьбу и отсутствие женского счастья ее "коронная фишка", благодаря которой звезде сочувствуют тысячи женщин, – уверена Кажетта. – Поэтому в личной жизни в течение ближайшего года точно будет пусто. Я настаиваю, что это так и есть, несмотря на слухи о романе с Давидом Манукяном. Я четко вижу, что этот роман – фальшивка и пиар, который они будут поддерживать еще какое-то время, а затем оставят в прошлом".

Говоря кратко, о новой любви в жизни Бузовой в течение ближайшего года говорить не придется. Всему свое время – пока все усилия Бузовой будут направлены на карьеру. У нее очень амбициозные планы. Девушка в постоянном поиске новых способов заявить о себе и оставаться у всех на слуху.

Фанатов Ольги ждет много неожиданностей. Прежде всего – первые шаги в большом кино. Бузова всерьез намерена реализовать свои способности в этой области. Со сцены она также никуда не денется и даже захочет выйти на международный уровень. Так что, надо полагать, все больше песен Бузовой будет исполнено на английском.

Однако ставить крест на личной жизни звезды не стоит. "Ей хватит ума изменить свой характер и наверстать упущенное, когда придет время, но произойдет это нескоро. В будущем вижу у нее двоих детей и не один брак. В браке Ольга Бузова полностью отдаст себя мужу и детям, забыв о карьере", – добавила она.

22 января 2020, 06:22

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Так это ваши справки с Кащенко. Мы не следим за Бузовой, мы разобрали бред какого-то предсказателя. А вы, плизочки, любите. К сожалению сейчас проститутки в большой цене даже у семейных, например, как у вас.
Гость
Ответить
Насчет звезды номер один в точку,если измерять звездность с эквивалентом непроходимой тупости.
Гость
Ответить
Я очень люблю Бузову. И вся моя семья. Забавно читать уродцев. которые так внимательно следят за Бузовой ненавидя ее.
Гость
Ответить
Изменить характер на четвёртом десятке при небывалой славе и необоснованном заработке? Кажетта, вы о чём, бабетта?;)
Не смешите народ.
Гость
Ответить
Как может побить рекорд в инстаграме Бузова? Если только у тупых ,которых интересует 0,как Бузова вылизывает тарелки и УЖЕ не раз или как на сцене раздвигает ноги в трусах , дает концерты без голоса под фанеру А ЧЕМ ЕЩЁ ЭТА БЕЗДАРЬ МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ и СТОИТ НА ЭТО УБОЖЕСТВО ПОДПИСЫВАТЬСЯ? Конечно, все накрутка ТАК ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ,ЧТО В СТРАНЕ НЕТ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ДЕБИЛОВ,КОТОРЫХ ИНТЕРЕСУЕТ БУЗОВА
Гость
Ответить
Началось бузова уже готова обманывать своими фанерными концертами для сбора денег, возьмет клоуна дави, будет разыгрывать сцену любви на сцене, все будут тупые,что пришли на концерт орать, любят такую показуху тупые малолетки,на это то и бьет бездарная,а чем взять? теперь клоуна гея возить будет везде для сбора зрителей,конечно это удобно ,а те то чтобы бегать и людей собирать на бесплатный концерт уродины
Гость
Ответить
Такое ощущение,что Бузова живет в своем мире с накрученными подписчиками А МЫ ВСЕ РАДОСТНЫЕ живем без неё Откуда она взяла такое количество подписчиков? Главное не боятся люди бузовой попасть в тюрьму за мошенничество А такое количество рано или поздно СКОРЕЕ УЖЕ ВОТ ВОТ настанет время и будут вопросы к мошенникам Не такое гов.. кололи, как и что
Гость
Ответить
Теперь Бузова будет возить Дави для показа и тем самым созывать публику на концерт Как раньше возили уродцев и показывали,как чудо Теперь геев возят ,главное одеть платье блестящее,которое ему понравилось и будет полный аншлаг безголосой
Гость
Ответить
Обманщики Бузовой,хоть посмотрите,почитайте про бездарную Бузову Её ненавидят ООооочень многие и не надо напрягать всех и писать что это чудовище Бузова первая в инстаграме Как эта бездарная и главное за что может всех опередить ,это явная накрутка ,тем самым Бузова с каждым разом становится не популярнее,а отвратительней
Гость
Ответить
Хитрость Бузовой понятна, на своих страничках выкладывает, как бы интересные видео ,но в инстаграме ,а самые нетерпеливые и любопытные открывают это видео И ВСЕ вы в ловушке Бузовой Эта тварь все делает чтобы заманить любыми способами подписчиков,многие и не хотят этого ,но посмотрел теперь попал
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