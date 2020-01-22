"Жесткий и непримиримый человек": двуличную Бузову вывели на чистую воду

Ольгу Бузову без преувеличения можно назвать звездой номер один. О ней говорят повсеместно и, пожалуй, в нашей стране нет такого человека, который бы не знал о ее существовании. В чем секрет внушительных масштабов популярности?

"Это целиком ее заслуга, – говорит ясновидящая Кажетта Ахметжанова. – Ольга невероятно трудолюбивая и целеустремленная. И, несмотря на расхожее мнение, девушка обладает превосходным интеллектом и поддерживает наивный и легкомысленный экранный образ только потому, что поняла, это может стать ее фишкой и принести миллионы поклонников. На самом деле Ольга в соцсетях и телевизоре и Ольга в реальной жизни – два разных человека".

Бузова далеко не так проста, как кажется. Она очень жесткий и непримиримый человек, который не умеет уступать и не успокоится, пока не добьется своего. Именно в этом и кроется причина ее одиночества. Мужчины просто не выдерживают такой жесткой энергетики рядом.

"Ольга, с одной стороны, хоть и хочет любви, с другой – понимает, что жалобы на нелегкую судьбу и отсутствие женского счастья ее "коронная фишка", благодаря которой звезде сочувствуют тысячи женщин, – уверена Кажетта. – Поэтому в личной жизни в течение ближайшего года точно будет пусто. Я настаиваю, что это так и есть, несмотря на слухи о романе с Давидом Манукяном. Я четко вижу, что этот роман – фальшивка и пиар, который они будут поддерживать еще какое-то время, а затем оставят в прошлом".

Говоря кратко, о новой любви в жизни Бузовой в течение ближайшего года говорить не придется. Всему свое время – пока все усилия Бузовой будут направлены на карьеру. У нее очень амбициозные планы. Девушка в постоянном поиске новых способов заявить о себе и оставаться у всех на слуху.

Фанатов Ольги ждет много неожиданностей. Прежде всего – первые шаги в большом кино. Бузова всерьез намерена реализовать свои способности в этой области. Со сцены она также никуда не денется и даже захочет выйти на международный уровень. Так что, надо полагать, все больше песен Бузовой будет исполнено на английском.

Однако ставить крест на личной жизни звезды не стоит. "Ей хватит ума изменить свой характер и наверстать упущенное, когда придет время, но произойдет это нескоро. В будущем вижу у нее двоих детей и не один брак. В браке Ольга Бузова полностью отдаст себя мужу и детям, забыв о карьере", – добавила она.