Облегающее платье выдало беременность Ольги Бузовой

Телеведущая засветила на снимках заметно округлившийся живот. На празднование дня рождения в кругу подруг Ольга Бузова выбрала обтягивающее красное платье, которое выдало ее изменившиеся формы.
Кадры опубликовал телеграмм-канал "Светские хроники инфо". Более того, на беременность намекает и увеличенная грудь, которую знаменитость показала во время тайского отдыха. Однако все предположения строились только на пластике, но никто не учел, что бюст Ольги Бузовой мог вырасти естественным путем из-за беременности.
СМИ предполагают, что забеременеть артистка могла в самом начале отношений с блогером. Многие считают, что теперь у избранника не останется выбора кроме как сделать Ольге Бузовой предложение.
Читатели "Дни.ру", тоже заподозрили, что ведущая шоу "Дом-2" ждет ребенка. В комментариях под одной из статей они живо принялись обсуждать свои домыслы. Некоторые же начали грубо высмеивать звезду. "А вы заметили животик??? Неужели от этого блогера?", "Запор у нее. Нажралась, а покакать не может", – прокомментировали фото Ольги Бузовой россияне.
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