"Похож на лик с иконы": резко преобразившийся Максим Галкин стал копией Иисуса Христа

Юморист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото в необычном виде. Максим Галкин стал не похож на себя. "Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел", – подписал кадр шоумен.
Максим Галкин позировал в белой одежде. Волосы он уложил на прямой пробор. Многие поклонники решили, что в таком виде он напоминаем Иисуса Христа. "А в таком ничейном облике ты похож на лик с иконы. Чистый, неземной и таинственный", "Максим, вы на этом фото похожи на Иисуса Христа", – восхитились фолловеры.
Подписчики высказывали и другие свои, более приземленные ассоциации. "Старик Хоттабыч", "Прям Джони Депп", "Джек Воробей", "Максим, вы на этом фото похожи на врача", "Граф Монте Кристо?", "Вам идет", "Красавчик", – прокомментировали россияне снимок.
Отметим, ранее стало известно, что спокойная жизнь Максима Галкина и Аллы Пугачевой скоро может закончиться. Как писали "Дни.ру", вокруг их замка в деревне Грязь собираются построить многоэтажки. Лес, который окружает особняк юмориста и певицы, намереваются вырубить.
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