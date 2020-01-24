"Похож на лик с иконы": резко преобразившийся Максим Галкин стал копией Иисуса Христа

Максим Галкин поразил россиян новым имиджем. Муж Аллы Пугачевой предстал с усами и бородой, заплетенной в несколько причудливых косичек.

Юморист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото в необычном виде. Максим Галкин стал не похож на себя. "Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел", – подписал кадр шоумен.

Максим Галкин позировал в белой одежде. Волосы он уложил на прямой пробор. Многие поклонники решили, что в таком виде он напоминаем Иисуса Христа. "А в таком ничейном облике ты похож на лик с иконы. Чистый, неземной и таинственный", "Максим, вы на этом фото похожи на Иисуса Христа", – восхитились фолловеры.

Подписчики высказывали и другие свои, более приземленные ассоциации. "Старик Хоттабыч", "Прям Джони Депп", "Джек Воробей", "Максим, вы на этом фото похожи на врача", "Граф Монте Кристо?", "Вам идет", "Красавчик", – прокомментировали россияне снимок.

Отметим, ранее стало известно, что спокойная жизнь Максима Галкина и Аллы Пугачевой скоро может закончиться. Как писали "Дни.ру", вокруг их замка в деревне Грязь собираются построить многоэтажки. Лес, который окружает особняк юмориста и певицы, намереваются вырубить.