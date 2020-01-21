Галкин в отсутствие Пугачевой откровенно рассказал о шумной ночи с Нетребко

Фотографию Максим опубликовал в своем микроблоге. Помимо улыбающегося комедианта на ней оказались актер Леонид Ярмольник, оперные певицы Хибла Герзмава и Анна Нетребко, ее муж певец Юсиф Эйвазов и Лайма Вайкуле.
Снимок был сделан на дне рождения солистки Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Она отпраздновала свой 50-летний юбилей в доме Пашкова. Любопытно, что на торжестве так и не появилась супруга Галкина – Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Вероятно, ее отсутствие и позволило юмористу "оторваться на полную катушку".
В числе звездных гостей была также Лариса Долина, которая выступила в честь именинницы. Судя по кадрам, которые появляются в Сети, вечер гордый отец двух близняшек провел в обществе Лаймы Вайкуле.
Напомним, что недавно Максим Галкин появился на юбилее композитора Игоря Николаева. Там с ним случился казус. На празднестве эмоциональный певец Стас Михайлов не сдержался и сунул в рот комедианту продолговатый предмет. Во время совместного исполнения композиции "Без тебя" исполнитель слишком близко поднес микрофон к знаменитости.
Уже позже к своим гостям подтянулся Игорь Николаев. Он обнял друзей и также принялся подпевать, после чего удалился к другим звездам отечественной эстрады, чтобы принять поздравления.
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