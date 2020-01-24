Дорожащий растительностью Галкин борется за комфорт Пугачевой

Спокойная жизнь знаменитостей может закончиться. Лес, который окружает особняк юмориста и певицы, намереваются вырубить, а на его месте построить высотные здания.
Оказалось, что в 2011 году лесополосу признали сельскохозяйственными угодьями и автоматически сделали пригодной для постройки домов. Собственник этой территории намерен продать ее застройщикам.
Комедианта и его семью такой расклад не устраивает. Максим включился в борьбу за растительность вместе с другими жителями деревни Грязь. К ним подключились люди из сел Липка и Синьково, где тоже планируют возвести многоэтажки.
Как сообщает "Экспресс газета", с застройщиком судится Федеральное агентство по лесному хозяйству. Удастся ли отстоять природу, пока не ясно.
Жители деревень не хотят лишаться места для прогулок. Они добавляют, что в этом лесу шли ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны, там покоятся павшие воины, и строить на могилах многоэтажки – кощунство.
Галкин с Пугачевой могут преследовать несколько иные цели. Если их особняк окружат высотными домами, о приватной жизни придется забыть.
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