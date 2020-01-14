"Это ложный путь": Галкин в истерике набросился на "Русское лото"

Максим Галкин выступил с официальным заявлением. Он открестился от различных розыгрышей, распространившихся от его имени в "Инстаграм", но не стал скрывать, что недоволен молчанием "Русского лото", которое счел подозрительным.

Максим Галкин записал видеообращение для многочисленных поклонников. Он рассказал, что в "Инстаграм" распространились аккаунты, использующие его имя и изображения, а также бренд "Русское лото". "Люди, надеясь на баснословные выигрыши, перечисляют им деньги, как бы покупая лотерейные билеты", – объяснил шоумен.

Популярный телеведущий заявил, что не имеет к этому отношения. "Меня смущает бездействие компании "Русское лото", – признался юморист. Оказывается, мошенники прикрываются не только именем компании, но и ее лицензией. Галкин уточнил, что она публикуется внизу "всех этих фото и призывов к лотерее".

Далее шоумен напрямую обратился к "Русскому лото". "Уважаемая компания "Русское лото", ведь для вас это гораздо важнее, чем для меня. Вашим именем пользуются, обворовывая людей! Нанося непоправимый вред, на мой взгляд, вашей репутации в таких, соцсетях как "Инстаграм". Почему же вы ничего не делаете?!" – разозлился Максим Галкин.

Из-за бездействия "Русского лото", признался артист, напрашивается только одна версия. "Может, ваша компания аффилирована с этими жуликами? Может, это какая-нибудь часть вашего теневого бизнеса? Как иначе объяснить то, что происходит? То, что вы публично не открещиваетесь от этого. То, что вы не делаете официальных заявлений. То, что вы не предупреждаете своих клиентов, которые годами создавали вашу же репутацию, остерегая их от участия в этих розыгрышах в "Инстаграм", – заявил юморист.

Затем Максим Галкин спросил: "Может быть, вы прощупываете почву для того, чтобы ваша компания росла в интернете? Ну так это ложный путь. Не так это делается". В заключение шоумен, справившись с истерикой, обратился с просьбой к компании: "Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы ваше имя не пострадало. Мое уже страдает. В том числе благодаря вашему бездействию".