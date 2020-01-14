"Это ложный путь": Галкин в истерике набросился на "Русское лото"

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Выступать не хочу": тяжелобольной Губин сделал важное заявление
Она там черная и влажная: раскрыт интимный секрет Пугачевой
"Срам выпятила": прикрывшуюся лоскутом ткани Бузову закидали камнями
Стало известно о ликвидации мужа больной раком Заворотнюк 8 января
Сыну Фриске устроили кровавую резню на день рождения
партнеры
Вторник 14 января
Лента новостей
13:58
В Крыму обнаружили тайник с оружием
13:52
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
13:39
Россиян хотят оставить без коньяка
13:31
В России состоится первый стадионный концерт Димаша
13:29
Госдума открыла весеннюю сессию – 2020
13:25
Представитель режиссера Соловьева выступил с заявлением после известия о госпитализации
13:01
Мужчина устроил стрельбу на юге Москвы
12:33
Муж финалистки "Битвы экстрасенсов" стал жертвой кражи
12:18
От побоев до оргазма: как изменился мир секса
12:18
Житель Калининграда умер в очереди за пенсией
11:53
Испанский журналист найден мертвым в Москве
11:08
Разнимали охранники: звезда фильма "Елки" получила по лицу в гостях у Шепелева
11:04
Летевший в Москву лайнер сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира
10:43
"Чувствую себя виноватым": почему у Олега Меньшикова и его молодой жены нет детей
10:38
Королева красоты прилюдно потеряла бюстгальтер (видео)
10:31
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в январе
10:24
Знаменитый кинорежиссер попал в реанимацию
09:50
"Слишком горячо": сын певицы Валерии ошарашил россиян интимным видео с девушкой
09:45
Неожиданные действия Корчевникова довели до слез народного артиста
09:45
Компания Microsoft отказалась от поддержки Windows 7
09:28
Стало известно о женитьбе Смолова на внучке Ельцина
09:10
Виталию Кличко сделали срочную операцию
09:04
Строптивой Меган Маркл и принцу Гарри дали под дых
08:49
Тысячи москвичей лишили бесплатной парковки
08:36
Российская певица встретилась с погибшим сыном
08:25
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
08:16
Максим Фадеев пошел на крайние меры после череды скандалов
07:57
Солист группы "Корни" потерял голос после операции
06:48
"Горе и проблемы со здоровьем": в жизни резидента Comedy club настал страшный период
04:23
"Может мучиться от бредовых идей": новые подробности в деле разбившейся любовницы внука Михалкова
02:24
Развод и судебные тяжбы: звезду шоу "Фабрика звезд" ждут потрясения в личной жизни
00:46
"Я пришла в ужас": пронзительная исповедь пассажирки о поездах через Крымский мост
00:13
"Красивая, а ведь бабушка": Марина Юдашкина похвасталась сексуальной фигурой
21:48
Появилось сенсационное заявление королевы Елизаветы о судьбе Меган Маркл и принца Гарри
21:40
В Москве мужчина обиделся на своего друга и поджег его машину
21:34
Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
21:28
В Красноярском крае транспортный вертолет совершил экстренную посадку
21:21
"Что за болезнь?": Бородина ошарашила странным признанием
20:49
В Кремле обнародовали редкие кадры с Путиным (видео)
19:59
"Это кто?": резко помолодевшую Пугачеву перестали узнавать
19:46
В Ростове-на-Дону всю ночь искали несуществующих детей
19:25
Накрашенный сын Табакова стал копией Зудиной
19:09
Житель Петербурга зверски избил женщину
19:08
Чиновница рассказала о состоянии Меркель
18:20
Москвичей призвали не рассчитывать на крещенские морозы
18:20
Разбившаяся любовница внука Михалкова перестала самостоятельно дышать
17:57
"Жестко пресечены": Россия блестяще отбила провокацию НАТО
17:57
"Купаемся голенькие": народ разинул рот от отдыха певицы Елки с подругами
17:52
Зеленскому прилюдно дали пощечину за катастрофу украинского Boeing
17:22
Раскрыт новый способ мошенничества в WhatsApp
16:51
Легко спутать: как распознать рак поджелудочной железы
16:49
"Боится ли он жить со мной?": мужу Марии Кожевниковой поступают тревожные звонки
16:45
Стало известно об отмене публичных выступлений Путина
16:41
Просто заплатил 30 тысяч: застреливший мальчика житель Нижнего Тагила остался на свободе
16:40
Показавший интимное место на всю страну Виторган одурачил россиян
16:20
"Отвернитесь, я пописаю": народ обсуждает выходку голой Волочковой на пляже
16:12
У разбившейся любовницы внука Михалкова обнаружили страшную болезнь
16:01
"Признак определенной неразвитости": затравленная Хилькевич высказалась о поведении россиян
15:57
Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
15:55
Вскрылись данные о подготовке Белоруссии к войне с Россией
15:53
Вирус из Китая двинулся дальше
15:50
В Тюмени мужчина пережил клиническую смерть на сеансе в кинотеатре
15:46
Коля сильно изменился: у Лукашенко начались проблемы с сыном
15:32
Единороссы раздадут поручения по итогам послания президента
15:22
"Это уже совсем ни в какие ворота": всплыли сенсационные данные после известия о драке Бабкиной с Кадышевой
15:22
Два пассажира Thai Airways скончались во время экстренной посадки
15:16
Бывший муж нанес ответный удар после выходки Порошиной
15:16
Школьницы из Архангельска убили приятельницу ради новых ощущений
15:00
"Сразу хочется съесть": у мужчин потекли слюни от аппетитных форм Каменских
14:51
Спортсменка сильно поправилась ради карьеры модели plus-size
14:30
Мужчина умер возле стен Кремля в Москве
14:13
"Я всегда буду любить тебя": молодой избранник прилюдно признался в чувствах Ани Лорак
14:10
В Подмосковье рейсовый автобус вспыхнул на остановке
14:09
Почему не дают кредит
13:58
"Загадывать страшно. Молимся": Добронравов надеется на удачу
13:54
"Серьезные последствия": наглые украинцы вывели из себя власти Китая
13:45
Укрепляющийся рубль побил доллар и евро
13:43
"Странно и непонятно": помощник в шоке от драки Бабкиной и Кадышевой
13:37
Порошенко сделал странное заявление после подставы от соратников
13:27
Участника группы "Корни" госпитализировали в Москве
13:23
Сделано объявление о признании Украиной российского Крыма
13:13
Верблюд остановил поезд под Астраханью (видео)
13:10
В Уфе загорелся крупный ТЦ
13:09
Оказавшаяся в зоне бедствия актриса сериала "Ольга" Яна Троянова рискует жизнью
13:00
"Жесть": появились кадры с обгоревшей Анной Семенович
12:58
Разрыв с Питтом заставил голливудскую актрису голодать
12:44
Российское правосудие настигло киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую
12:35
В Мурманской области мужчина набросился на акушера за отказ отпустить жену домой
12:26
"Оленьку легче пристрелить": наслаждающейся романом Бузовой задали трепку
12:23
Срочно: появилось сообщение о теракте на Крымском мосту
12:16
"Он прекрасен": Мороз заинтриговала новым героем "Содержанок"
12:14
Под Москвой группа подростков сломала челюсть школьнику
12:05
Гороскоп на неделю
12:02
“Вырастить голожопого Маугли”: Водонаева о суровом воспитании сына
11:48
"Не живут вместе": стало известно о расставании 77-летней Ангелины Вовк с молодым ухажером
11:46
"Целлюлит, дрябловатая кожа": растолстевшая Самойлова посетовала на беременность
11:45
Пьяный мужчина открыл стрельбу на улице в Петербурге
11:34
Провалившуюся с треском дочь известного певца взяли на Первый канал
11:30
Сырьевой придаток: известный политик опустил Украину ниже плинтуса
11:20
Стало известно о росте тарифов на мобильную связь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Певицу Maruv обокрали в центре Киева
Меган Маркл предрекли расставание с принцем Гарри
Нашли раздетой в кустах: подруга внука Михалкова выпала из окна его дома
"Станут президентом и первой леди": Галкина с Пугачевой послали в Кремль
Как спастись от болезни Альцгеймера: советы специалистов
"Не верю, что это ее дети": немощную Пугачеву вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

"Это ложный путь": Галкин в истерике набросился на "Русское лото"

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим Галкин выступил с официальным заявлением. Он открестился от различных розыгрышей, распространившихся от его имени в "Инстаграм", но не стал скрывать, что недоволен молчанием "Русского лото", которое счел подозрительным.
прочитано 2191 раз

Максим Галкин записал видеообращение для многочисленных поклонников. Он рассказал, что в "Инстаграм" распространились аккаунты, использующие его имя и изображения, а также бренд "Русское лото". "Люди, надеясь на баснословные выигрыши, перечисляют им деньги, как бы покупая лотерейные билеты", – объяснил шоумен.

ПО ТЕМЕ

Галкин сделал громкое заявление об изменах Пугачевой

"Часть моей семьи": Максим Галкин ошеломлен вестью о смерти Галины Волчек

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Популярный телеведущий заявил, что не имеет к этому отношения. "Меня смущает бездействие компании "Русское лото", – признался юморист. Оказывается, мошенники прикрываются не только именем компании, но и ее лицензией. Галкин уточнил, что она публикуется внизу "всех этих фото и призывов к лотерее".

Далее шоумен напрямую обратился к "Русскому лото". "Уважаемая компания "Русское лото", ведь для вас это гораздо важнее, чем для меня. Вашим именем пользуются, обворовывая людей! Нанося непоправимый вред, на мой взгляд, вашей репутации в таких, соцсетях как "Инстаграм". Почему же вы ничего не делаете?!" – разозлился Максим Галкин.

Из-за бездействия "Русского лото", признался артист, напрашивается только одна версия. "Может, ваша компания аффилирована с этими жуликами? Может, это какая-нибудь часть вашего теневого бизнеса? Как иначе объяснить то, что происходит? То, что вы публично не открещиваетесь от этого. То, что вы не делаете официальных заявлений. То, что вы не предупреждаете своих клиентов, которые годами создавали вашу же репутацию, остерегая их от участия в этих розыгрышах в "Инстаграм", – заявил юморист.

Затем Максим Галкин спросил: "Может быть, вы прощупываете почву для того, чтобы ваша компания росла в интернете? Ну так это ложный путь. Не так это делается". В заключение шоумен, справившись с истерикой, обратился с просьбой к компании: "Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы ваше имя не пострадало. Мое уже страдает. В том числе благодаря вашему бездействию".

Автор: 14 января 2020, 12:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

коля
Ответить
Пореченков миллиардами бросается на да новых года квартиры раздовал,в это году миллиард предлогал всем,наебаловка сто процентов напечатой гору билетов вот тебе и три миллиарда проиграешь а один пустят на удачу да поди свой и выиграл миллиард.
Гость
Ответить
ГАЛИНА МАКСИМОВНА СНОВА ПИАРИТСЯ?
Гость
Ответить
Молодец, Галкин, поддерживаем!
1

Популярные темы форума

Политика

Запад нанес сокрушительный удар махинатору Порошенко
Скандалист Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Зеленскому прилюдно дали пощечину за катастрофу украинского Boeing
Стало известно об отмене публичных выступлений Путина

Шоу-бизнес

В одном доме с выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус оказалась Божена Рынска
"Где ноги – красивые и спортивные?!": Сотникову унизили за внешний вид
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
"Это ложный путь": Галкин в истерике набросился на "Русское лото"

Проишествия

Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Кому-то выгодно замять эту историю": Михалковы странно себя ведут после трагедии с моделью

Ситуация все более запутывается
Шоу-бизнес

"Слишком горячо": сын певицы Валерии ошарашил россиян интимным видео с девушкой

Молодой человек публично поделился личными кадрами
Шоу-бизнес

Анну Нетребко втянули в грязный скандал

Муж певицы оказался его фигурантом
Шоу-бизнес

Максим Фадеев пошел на крайние меры после череды скандалов

Продюсер рассказал о больших планах

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Звезде "Универа" Гайдуляну предстоит новая борьба с раком
Лене Катиной посоветовали приобщиться к бездомным из-за несчастья
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом
Разъяренный Овечкин отлупил двух американских хоккеистов (видео)
Знаменитая актриса призвала оставить Загитову в покое

Регионы

"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru