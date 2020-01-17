Галкин выставил посмешищем жену-пенсионерку Пугачеву

Максим Галкин на своем концерте в Кремле завел речь о своей семье. Он процитировал жену Аллу Пугачеву, после чего весь зал взорвался смехом.

Максим Галкин недавно выступил с концертом в Кремлевском дворце. Юморист сразу заявил, что это его встреча со зрителями, поэтому у него нет четкого сценария, и предупредил, что будет говорить все, что придет в голову.

Так, артист завел разговор о своей семье. Максим Галкин, припомнив слова президента Владимира Путина об импортозамещении, заявил, что его семья прогрессивная. "Алла сразу сказала: "Я уже давно поменяла болгарина на отечественного производителя". Поэтому вы поняли уже, что семья у нас очень даже прогрессивная, да?" – обратился к залу Максим Галкин.

Многочисленные зрители взорвались смехом и аплодисментами, услышав такую шутку. А юморист пошел еще дальше и поведал о том, как сотрудничал с легендарным диктором Светланой Моргуновой. Он вспомнил, как еще в начале его карьеры именно она объявляла его выступление и, по словам артиста, учила его правильно кланяться. Дескать, это надо было делать низко.

В связи с этим Максим Галкин вспомнил случай, когда во время одного из своих выступлений, изображая певицу Кристину Орбакайте, он почувствовал, как у него сзади разорвались штаны, начиная от пояса и заканчивая причинным местом. И, чтобы понять масштабы бедствия, юморист, вспомнив советы Светланы Моргуновой, специально низко кланялся. В итоге, оставшееся время Максиму пришлось передвигаться, не поворачиваясь к зрителям задом.

В одном из своих интервью Максим Галкин подчеркнул, что ни в своих пародиях, ни в рассказах, ни в коем случае не пытается как-либо задеть или обидеть своих героев.