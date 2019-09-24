Кто наживается на скандале вокруг умирающей от рака Заворотнюк

После известий о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк на экранах появился ее первый муж Олаф Шварцкопф, с которым актриса рассталась четверть века назад. По некоторым данным, он и раньше за гонорар рассказывал о жизни со звездой, а теперь появилась новая тема для обсуждения.
На днях Шварцкопф оказался героем популярной передачи на одном из федеральных каналов. Кульминацией шоу стало обращение бывшего мужа к Заворотнюк: он извинился перед умирающей звездой.
Второй муж звезды "Моей прекрасной няни" Дмитрий Стрюков придерживается другой позиции. Он наотрез отказался обсуждать состояние Анастасии и их личную жизнь. По данным сайта "Комсомольская правда", его не заинтересовали даже гонорары с шестью нулями.
Как джентльмен ведет себя и актер Сергей Жигунов, с которым у Анастасии Заворотнюк был непродолжительный роман. Он не пожелал копаться в грязном белье звезды в эфире федеральных каналов. В беседах с журналистами артист отзывается о бывшей партнерше по сериалу "Моя прекрасная няня" только положительно.
Нынешний муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, предпочитает хранить молчание. Он не комментирует состояние возлюбленной: близкие тщательно скрывают информацию. Говорят, спортсмен ни на шаг не отходит от больной жены, хоть и будет вынужден ее покинуть ради шоу Татьяны Навки - контракт обязывает.
А вот кто точно наживается на скандале, так это гадалки и экстрасенсы: по слухам, они оккупировали территорию вокруг больницы, где находится звезда. Возможно, что-то удалось заработать и коллегам актрисы, распускающим слухи о ее состоянии. Похоже, остановить это сможет только заявление близких о раке у Анастасии Заворотнюк.
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