Кто наживается на скандале вокруг умирающей от рака Заворотнюк

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк – самая громкая тема вот уже несколько недель. К обсуждению последних новостей о состоянии звезды "Моей прекрасной няни" подключились и ее бывшие мужья. Журналисты подозревают, что они могли нажиться скандале.

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