"Я не дал того, чего хотела ты": экс-супруг Заворотнюк приполз с покаянием

Немец прилетел в Москву, чтобы поддержать экс-возлюбленную. Кроме того, он успел стать гостем передачи "Звезды сошлись". В эфире шоу Олаф публично извинился перед Анастасией.
"Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий…" – покаялся Шварцкопф.
Пара прожила в законном браке чуть больше года. После разрыва немец уехал в Таллин, а Заворотнюк осталась жить в Москве.
"Постепенно отношения охладели", – признался Олаф.
У супругов была значительная разница в возрасте. Шварцкопф был старше актрисы на 11 лет.
За состоянием здоровья Анастасии следит вся страна. Недавно ее близкий друг, телеведущий Сергей Майоров, поведал, что диагноз, о котором все говорят (рак мозга) неокончательный. Он также отметил, что Заворотнюк перенесла две операции. После этого у врачей появилась хоть какая-то надежда.
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