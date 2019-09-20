В скандале с уходом мужа Анастасии Заворотнюк поставлена точка

По его словам, это всего лишь слухи. "Чернышев будет участвовать во всех заявленных представлениях. О смене на данный момент речи не идет", – заявил в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Разумовский.
Татьяна Навка, основатель Navka Show, также отметила, что расписание остается прежним. По ее словам, все запланированные шоу с участием мужа Заворотнюк состоятся.
На вопрос, кто заменит Чернышева, фигуристка ответила крайне резко. "Вместо Петра будет Петр", – поставила точку в диалоге с любопытным подписчиком Навка.
Отметим, скоро состоится ледовое шоу "Руслан и Людмила". В главных ролях Татьяна Навка и Петр Чернышев. Посмотреть его можно будет в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября.
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"Желаю всем вашим редакторам всего-всего. Будьте счастливы". ⠀ Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов прекратить распространять слухи ���� Стоит ли близким актрисы прервать молчание? ⠀ #заворотнюк #анастасиязаворотнюк #шоубиз #актриса #слухи #рак #болезнь #дети Фото: www.globallookpress.com
Информация об отмене Чернышевым гастролей в прессе появилась после слухов о болезни его любимой жены. Поговаривали, что он днем и ночью дежурит возле кровати умирающей жены.
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