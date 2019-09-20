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В скандале с уходом мужа Анастасии Заворотнюк поставлена точка

Анастасия Заворотнюк с мужем. Фото: www.globallookpress.com
Недавно в Сети активно обсуждали то, что супруг Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, отменил все выступления. Официальный представитель продюсерской компании Navka Show Егор Разумовский прокомментировал информацию.
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По его словам, это всего лишь слухи. "Чернышев будет участвовать во всех заявленных представлениях. О смене на данный момент речи не идет", – заявил в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Разумовский. 

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Татьяна Навка, основатель Navka Show, также отметила, что расписание остается прежним. По ее словам, все запланированные шоу с участием мужа Заворотнюк состоятся.

На вопрос, кто заменит Чернышева, фигуристка ответила крайне резко. "Вместо Петра будет Петр", – поставила точку в диалоге с любопытным подписчиком Навка.

Отметим, скоро состоится ледовое шоу "Руслан и Людмила". В главных ролях Татьяна Навка и Петр Чернышев. Посмотреть его можно будет в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября. 

Информация об отмене Чернышевым гастролей в прессе появилась после слухов о болезни его любимой жены. Поговаривали, что он днем и ночью дежурит возле кровати умирающей жены.

20 сентября 2019, 13:24
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да, правильно, пишите лучше без фамилий. Таких подлых и непрофессиональных журналистов как в "Днях" -- нет нигде.
Гость
Ответить
надоело, ей-богу. муж на гастролях - значит, заворотнюк лечится планово.
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