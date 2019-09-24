Страшные новости о состоянии Заворотнюк вызвали у Николаева вопросы

Николаев заявил, что не понимает, что сейчас на самом деле происходит с Заворотнюк. По всей видимости, ему, как и многим россиянам, не хватает официальной информации о состоянии здоровья звезды "Моей прекрасной няни".
"У меня есть вопросы и к ее директорам, которые заверяли, что нет проблемы. У меня вопросы к каждому, кто выкладывал в интернете свое видение ситуации", – отметил телеведущий. При этом он подчеркнул, что не хочет углубляться в подробности болезни, о которой ничего не знает, чтобы не усугблять ситуацию.
Досталось от Николаева и коллегам по цеху, которые распространяют слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. "Сведения от Андрея Разина, (Станислава – Прим. ред.) Садальского – это не та информация, которой я могу верить, вот в чем дело", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".
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