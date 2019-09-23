"Отъезд играет злую шутку": Малышева о заграничном лечении Заворотнюк

В октябре 2018 года Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка – дочь Милу. Вскоре после появления малышки на свет у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Есть версия, что онкология развилась именно на фоне экстракорпорального оплодотворения, к которому якобы прибегла артистка.
По словам экспертов программы "Жить здорово!", опухоль может прогрессировать при ЭКО только в том случае, если она уже была до начала процедуры и ее по каким-то причинам не выявили. Возможно, именно это произошло с Анастасией Заворотнюк.
Ведущая шоу Елена Малышева также отметила, что в России достаточно высокотехнологичных медицинских центров, где помогают женщинам, мечтающим о материнстве. В этих клиниках пациентки проходят тщательное, а главное бесплатное обследование всего организма. Малышева подчеркнула, что Анастасия Заворотнюк решила не обращаться к отечественным медикам, а проходить процедуру за границей.
"Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше. Если говорить об Анастасии Заворотнюк, это огромная трагедия. Поэтому пожелаем близким держаться, а ей самой – выкарабкаться", – сказала Елена Малышева.
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