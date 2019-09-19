Оболванивший миллионы людей Алибасов запретил всей стране обсуждать Заворотнюк

Музыкальный продюсер Бари Алибасов призвал оставить семью больной раком мозга Заворотнюк в покое. Кроме того, знаменитость порекомендовал не читать о ней новости, если они кому-то не нравятся.

Ранее в ряде СМИ бурно обсуждалась ситуация с отравлением Алибасова средством для прочистки труб "Крот". Многие посчитали, что это всего лишь продуманный пиар-ход. Некоторые даже выразили негодование в социальных сетях. Но впрочем, шумиха поостыла.

Тем не менее, когда у Анастасии обнаружили онкологическое заболевание, некоторые поспешили связать его с подобной историей. Кто-то посчитал, что женщина также захотела попиариться. Но, к сожалению, история Заворотнюк отличается от ситуации с Алибасовым. Он рассказал, что нарочно придал отравление общественной огласке, в то время, как семья "няни Вики" стремится скрыть информацию. Родные Заворотнюк, наоборот, хотят, чтобы никто не лез в их частную жизнь.

"А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, нет. Это очевидный ответ. Есть такие состояния, когда человек хочет находиться только с самыми близкими людьми, быть с ними, а не со всей страной", – прокомментировал ситуацию Бари Каримович.

Он отметил, что напористое внимание прессы и общественности нисколько не льстит популярности актрисы. Кроме того, продюсер добавил, что за подобное на западе можно и попасть под статью.

"Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть. В Европе и Америке это карается законом, между прочим", – уточнил "нанаец" в интервью журналистам ФАН.

Помимо этого знаменитость рассказала о временах, когда СМИ регулировались государственным аппаратом. Он сделал это после критики одного из депутатов. Госслужащий упрекнул российское телевидение в том, что слишком часто о Заворотнюк выходят различные телепрограммы.

"Я жил в то время, когда не было никаких новостей, кроме информации о жизни КПСС. Не надо туда возвращаться. Кто-то хочет знать какие-то подробности и детали – имеет полное право. А кто не хочет, пусть не смотрит и не читает," – подытожил Бари Каримович.