Объявлено о неожиданной перемене в состоянии Заворотнюк

То и дело появляется противоречивая информация относительно состояния, предположительно, больной раком Анастасии Заворотнюк. Ни ее муж, фигурист Петр Чернышев, ни мать Валентина Борисовна, ни дети Анна и Майкл ни разу не высказались о том, что происходит с любимой миллионами актрисой, воплотившей образ неунывающей няни Вики из сериала "Моя прекрасная няня".
Возможно, некоторая ясность наступит после того, как в окружении артистки начали обсуждать слова, якобы сказанные ее директором Мариной Потаповой. Она коротко рассказала о состоянии Заворотнюк.
"Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось – она вышла из комы. Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо", – цитирует некую подругу звезды "Московский комсомолец".
Врач-анестезиолог прокомментировал улучшение состояния Анастасии Заворотнюк, которая якобы до недавнего времени находилась в глубокой коме. "Из глубокой комы можно выйти, если она была вызвана отеком мозга. В результате медикаментозного лечения отек купировали, и человек вышел из комы. Но если эта кома вызвана огромной опухолью, которая занимает большую часть головного мозга, то мало шансов, что такая глубокая кома может разрешиться сама по себе. Иначе это было бы чудом", – сообщил специалист в беседе с Teleprogramma.pro.
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