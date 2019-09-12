"Ужас, бедная Лида": Алибасов привез больную Федосееву-Шукшину к специалисту

Говорят, звездный адвокат Сергей Жорин обзавелся новым именитым клиентом. К его услугам прибег скандально известный продюсер Бари Алибасов. С собой он привез супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

После того, как Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина неожиданно для всей страны осенью прошлого года оформили отношения, пара то и дело попадает в скандалы. Причем не по вине эпатажного музыкального продюсера. Так, младшая дочь легендарной актрисы Ольга Шукшина никак не может смириться с внезапным замужеством родительницы.

Женщина беспокоится за репутацию матери, однако сам Бари Алибасов убежден, что она печется лишь о наследстве, ведь теперь получается, что продюсер оказывается первым в очереди. Музыкант утверждает, что не претендует ни на что, и объявил, будто Лидия Федосеева-Шукшина уже написала завещание, в котором якобы распорядилась после себя все оставить средней дочери Марии Шукшиной.

Престарелые супруги посетили известного среди отечественных знаменитостей адвоката Сергея Жорина. Об этом стало известно благодаря "Инстаграм" самого душеприказчика. "Семейное фото", – коротко подписал снимок юрист. На фото Сергей Жорин стоит рядом с Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной. Артистка сидит в кресле. Не секрет, что у нее проблемы с ногами, она передвигается с тростью, а иногда и в инвалидной коляске.

"Ужас, бедная Лида влипла, и лучший адвокат России туда же!!! 😩😩" – прокомментировал фотографию скандально известный актер Станислав Садальский. Сергей Жорин не без юмора ему ответил: "Я агент под прикрытием Станислав Юрьевич (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". Однако рассказывать, по какому вопросу его навестили супруги, он не стал.