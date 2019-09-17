Наплевавший на запрет врачей Алибасов налегает на шашлык и алкоголь после истории с отравлением

Шоумен появился 16 сентября на церемонии вручения первой ежегодной премии для бизнес– и бьюти-индустрии "Человек года", где его и заметили журналисты. Мужчина с удовольствием поедал шашлыки, запивая праздничное кушанье красным шампанским.
Отметим, что подобный инцидент уже имел место. Ранее Алибасов выложил на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото из чебуречной. Подписчики отреагировали неоднозначно, ведь продюсер заявлял, что не может ничего есть.
"Самочувствие плохое. Я вот стою перед вами, у меня желудок горит. Чтоб не горел, выпил 20 граммов водки. Думал, перестанет. Нет, не перестал. Трудно пищу принимать. Не работает пищевод. Так что ем или жеванное, или уже съеденное", – посетовал тогда Бари.
Он пришел на заседание суда, где его и перехватили корреспонденты. Алибасов продолжает тяжбу против компании – изготовителя жидкости для прочистки труб. Требования знаменитости остались прежними: 100 миллионов рублей компенсации и изменение дизайна упаковки, сообщает газета "Комсомольская правда".
Звездный продюсер считает, что у средства нарушена маркировка, которая не соответствует требованиям об обозначении химически опасных веществ. По мнению Бари Каримовича, бутылку "Крота" легко спутать с лимонадом, что с ним, собственно, и произошло.
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