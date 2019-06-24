"Исцеленного" Алибасова обвинили в наглом плагиате

Бари Алибасова заподозрили в плагиате. "Чудо исцеления" продюсера на программе Андрея Малахова под копирку списано с аналогичного появления в другом ток-шоу юмориста Ефима Шифрина.

История с отравлением и "чудесным исцелением" Бари Алибасова далеко не единственная в мире российского шоу-бизнеса. СМИ в погоне за сенсациями зачастую публикуют непроверенные новости о тяжелой болезни одной из звезд, которые самим артистам приходится опровергать. Иногда актеры находят оригинальные способы донести до зрителя правдивую информацию.

Не так давно некоторые издания едва не "похоронили" известного юмориста Ефима Шифрина. 63-летний артист развеял слухи с помощью "шоковой терапии". Он явился на одно из телевизионных ток-шоу с тростью и в темных очках, якобы едва держась на ногах. Однако во время передачи актер вскочил, отбросил трость и очки. Шифрин заявил зрителям, что абсолютно здоров – а кто не верит, может придти на одно из его ежедневных выступлений в театре.

"Этот нехитрый трюк я с удивлением увидел в исполнении Бари Алибасова, уже на другом канале. Интересно, это "чудо святого Йоргена", которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожих программ, или у команды Андрея найдутся какие-нибудь более свежие идеи для привлечения зрителей?", – написал в соцсети юморист.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Позже в прессе и соцсетях обсуждалось странное поведение выписанного из больницы продюсера – якобы, его посещают странные видения и он никого не узнает.

22 июня Бари Алибасов появился на передаче "Привет, Андрей!" в инвалидном кресле, зачем-то начал разламывать арбуз, потом упал. Но это была постановка: продюсер встал и заявил, что никакая коляска ему не нужна, он здоров. После чего пообщался с гостями и тепло обнялся с сыном, пишет Teleprogramma.pro.

