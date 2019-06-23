Полуголый Алибасов набросился на лечащего врача
Сам инцидент произошел 20 июня, но только сейчас появилось видео инцидента. Врач вызвала скорую помощь и МЧС в квартиру продюсера, чтобы вызволить Бари Алибасова из плена. Но не тут-то было: шоумен оказал сопротивление и вызвал полицию, чтобы стражи порядка выгнали гостью.
Видеозапись сняли очевидцы произошедшего. На кадрах видно, как Бари Алибасов кричит на толпу, стоя в белом халате, стараясь всех выгнать. Затем скандал продолжается уже в подъезде. Мухина пытается успокоить продюсера, говоря, что ему надо сделать укол, передает сайт "Комсомольская правда".
На что Бари Алибасов парирует, говоря, что та уже сделала укол, от которого он чуть не умер и пролежал несколько дней в коме. После этого шоумен сбрасывает с себя халат и в одних трусах заявляет: "Вот твои уколы, нравится?". В ответ Мухина отмечает, что продюсер сам признавался, что к нему возвращается память, и уколы помогают.
"Так если бы ты меня не напичкала наркотой, я бы может и не забывал! Это шарашка, у меня все трясется… Я в таком состоянии благодаря ей!" – уверяет толпу Бари Алибасов.
Скандал прокомментировал директор Бари Алибасов Вадим Горожанкин. Он отметил, что если проверка на наличие в организме психотропных веществ даст положительный результат, шоумен обратится в полицию.
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