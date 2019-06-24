"Позорище!": зачем Алибасову постановочное шоу с отравлением и безумием

Которую неделю в богохранимой стране всех новостей важнее самочувствие Бари Алибасова. Сообщения о продюсере в поисковиках затмевают известия о прямой линии с Владимиром Путиным. Жадно ловилось все: основатель группы "На-На" впал в кому, врачи борются за его жизнь, у него пропал кот, ему будут ставить искусственный пищевод etc. Только все это очень похоже на затянувшийся спектакль.

В том, что Бари Алибасов чем-то отравился и попал в реанимацию, есть серьезные основания сомневаться. Во-первых, очень уж разнились показания его жены, сына и близких – то он выпил стеклоочиститель, то средство для промывки труб, то из бутылки, то из стакана.

Вы представляете, как выглядит и пахнет тот же "Крот"?! Резкий хлорный запах и вязкая, почти гелеобразная консистенция никак не позволяют принять его за питьевой йогурт. Да и некому было в доме у Алибасова оставить на кухонном столе ядовитую бутылку – сын с ним не живет, а жена почти не встает с инвалидного кресла.

Подозрение в том, что все это постановка, усилилось после программы "Привет, Андрей!", на съемки которой под музыку привезли шоумена. Он ковырял арбуз, падал с коляски, плевал в лицо Малахову, а потом лез целоваться. Словом, паноптикум!

Актриса Ирина Мирошниченко, которая, кажется, живет хождением по ток-шоу и которой все равно, какой вздор нести в эфире, тут же включилась в игру: "Бари Каримович, Вы меня узнаете? Вы меня узнаете?" Редакторы судачат, что она, приезжая на съемки, всегда спрашивает, что надо делать, и отыгрывает роль безупречно. Мхатовская школа! Не бескорыстно, как правило, отыгрывает.

Люди, которые видели этот фарс в эфире, плевались от возмущения. "Цирк уехал – клоуны остались. Куда мы катимся, почему нас держат за дебилов, показывая подобные шоу?", "Андрей. Малахов. Вы нормально себя чувствуете в последнее время? Про этого пожилого мужчину уже давно нет смысла серьезно говорить. А вот Ваше душевное здоровье меня беспокоит", "Страна дураков! Позорище!", "Что за бред? Одна постановка кругом", "Мне кажется, что на такое идут люди от слабоумия", "Прогнивший человек без самоуважения!" – писали шокированные зрители.

К Малахову нет вопросов – он делает шоу и гонится за рейтингом. А вот зачем все это Алибасову? Его жена Лидия Федосеева-Шукшина недавно проговорилась: "Скоро будет 30 лет группе "На-На", 50 лет группе "Интеграл", вот Бари и хочет сделать "бомбовый", как сам говорит, концерт. Для этого нужны большие деньги, а их сейчас не очень-то дают".

Зато за эфиры неплохо платят. Да и шумиха мощная в прессе! Подзабытая группа "На-На", сменившая не один состав, снова на слуху. Как пели в мюзикле "Призрак оперы", любой ажиотаж благотворен для продаж.

Весной ушла из жизни пресс-секретарь продюсера Людмила Николаева, которая была рядом более четверти века. Теперь новый человек отвечает за связи со СМИ, и, скорее всего, это шоу – его рук дело. Хотелось заявить о себе и заставить все издания писать об основателе "На-На". Любой ценой.

Кроме того, Бари Каримович как опытный продюсер знает, что шоу должно продолжаться, иначе будет скучно. Потому и играет в безумного, умирающего, отравленного, брошенного котом – на потеху большой стране и для пиара.