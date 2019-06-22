Бари Алибасов стал противен публике

Прошла уже не одна неделя с момента трагедии, случившейся с Бари Алибасовым, но народ не перестает искать, где правда, а где ложь. С каждом днем ему перестает верить все больше людей. Количество его преданных фанатов тает на глазах.

На днях свой диагноз продюсеру поставил врач-психиатр Дмитрий Клевцов. Он заверяет, что симулировать такое просто невозможно.

К сожалению, многие не согласны с мнением эксперта. Они продолжают подозревать Алибасова в наглой лжи. "Он не болен. После аппендицита лежат дольше", "Бари и до "Крота" был психически ненормальным! Алкоголь, наркотики, разврат повлияли негативно на состояние здоровья!", "Никакой Крот он не пил. Иначе, разговаривать не мог, просто хрипел, сопел, шепотом говорил", – высказывались критики.

Некоторые напали на Андрнея Малахова, мол тот таскает больного на свои передачи. "Неужели Малахов и прочие не понимают, насколько неэтично, мерзко и пошло приглашать больного, с нездоровой психикой Алибасова? Его лечить надо, и ему следует находиться под присмотром сиделки, а не приглашать на сомнительные ток-шоу!", – негодует подписчица.

"Хватит глумиться над действительно больным человеком! Нафига его приглашать на мерзкие ток-шоу? Ему присмотр, специальное лечение и покой нужны", – вступилась фанатка.

Тем не менее, большинство продолжают сомневаться в этой истории. Они считают, что это был пиар-ход. "А вдруг поклонники денюжку соберут на лечение долларового миллионера? Что бы не попозориться слегка? Наш народ любит юродивых", – предположил пользователь сети.