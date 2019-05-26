Внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
Лидия Николаевна вошла в жюри конкурса игровых фильмов. На открытии кинофестиваля она появилась с тростью – годы дают, увы, о себе знать. Но внимание публики и овации тронули ее до слез. Многие отметили и элегантный наряд, который был на актрисе.
"Я недавно поменяла весь гардероб, – призналась Лилия Федосеева-Шукшина в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". – Дело в том, что все самые красивые платья у меня были в питерской квартире, а внучка продала ее вместе со всем нарядами и прочими личными вещами. Я дико переживала, сразу похудела на нервной почве на десять килограммов, пришлось менять весь гардероб. Так случилось в жизни".
Сегодня вся страна обсуждает перипетии в семье Шукшиных – ток-шоу исправно полощут грязное белье. Но, слава богу, сама Лидия Николаевна всего этого не видит. "Я не смотрю эти передачи, мне неинтересно, живу своей жизнью, – пояснила она. – Мне иногда что-то передают, но я и без этих ток-шоу знаю все, что случилось у нас в семье. Сейчас деньги – номер один, они всем правят".
"Силы пережить все это мне дают молитвы всех батюшек, с которыми я знакома и общаюсь, – уверяет Лидия Николаевна. – Молятся за меня и все родственники, которые уже на небе. И Бари Алибасов дает мне силы, конечно, заряжает энергией и всегда меня поддерживает в самых трудных ситуациях".
Напомним, в 2018 году внучка актрисы Анна Трегубенко без ведома Лидии Николаевны продала квартиру в центре Северной столицы.
Этот поступок внучки очень расстроил Федосееву-Шукшину. "Она не могла ходить
после этого, – настолько была шокирована, – рассказал Бари Алибасов. – Это был ее дом, она оплачивала коммунальные услуги, в
квартире был антиквариат. Все исчезло".
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