Страшное горе: 80-летняя Федосеева-Шукшина оказалась в инвалидном кресле
Лидия Николаевна все чаще передвигается в инвалидном кресле. А если и ходит – то медленно, с тростью. В марте появилась информация о том, что у актрисы отказали ноги, и она госпитализирована с подозрением на инфаркт. Однако супруг артистки Бари Алибасов заявил, что та чувствует себя хорошо, хоть и был небольшой гипертонический криз.
Позже Федосеева-Шукшина пояснила причины своего недомогания. В программе "Пусть говорят" она сообщила, что долго старалась не замечать проблем со здоровьем и запустила некоторые заболевания. Постоянный стресс из-за скандалов в семье привел к сердечной недостаточности, периодически беспокоила аритмия. Кроме того, напомнили о себе проблемы с ногами.
Лидия Николаевна и раньше жаловалась на боли в конечностях. Несколько лет назад она купила квартиру в болгарском городке Поморие. Там есть пансионат, специализирующийся на лечении опорно-двигательного аппарата с использованием целебной грязи. Звезда ездила туда на процедуры.
А известный испанский травматолог посоветовал Федосеевой-Шукшиной отказаться от молока, хлеба и помидоров и больше гулять на свежем воздухе. Так можно продлить активность еще на какое-то время.
Для многочисленных поклонников артистки видеть ее в инвалидном кресле – большое горе. Они молятся за Лидию Николаевну и желают крепости духа.
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