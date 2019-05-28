Страшное горе: 80-летняя Федосеева-Шукшина оказалась в инвалидном кресле

Лидия Федосеева-Шукшина всегда была статной и интересной. В нее влюблялись мужчины – обожали, боготворили. Ей завидовали женщины – подражали, ненавидели. Однако время, как пела Алла Пугачева, ни на миг не остановишь.

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