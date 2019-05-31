Устроившим паломничество к могиле Началовой поставили неутешительный диагноз

Поклонники Юлии Началовой, устроившие паломничество на могилу певицы, плохо учились. Иначе с чего они вдруг решили, что крем и вода чем-то заряжаются у могильного креста. Вдобавок, артистка сама очень небрежно относилась к своему здоровью – так что едва ли после смерти может кого-то исцелить.

Ажиотаж, который устроили поклонники Юлии Началовой вокруг ее могилы, назвали массовым помешательством. Дело дошло до того, что разъяснять прописные истины эти паломникам пришлось представителям церкви, напоминает известный блогер Лена Миро.

Миро называет тех, кто верит в "целительную силу" на могиле Началовой, "необразованными дебилами". Блогер также решила выступить с заявлением.

"Началова умерла из-за того, что вовремя не пришла к врачу. Наизусть зная свой перечень диагнозов (сахарный диабет, подагра, волчанка), Юля неделями заливала рану на ноге лидокаином. Дозаливалась до сепсиса с последующим летальным исходом", – пишет Миро.

По словам блогера, ситуацию усугублял и образ жизни, который вела Юлия Началова. Это подтверждала и сама певица – она признавалась, что, замечая проблему со здоровьем, откладывала лечение – в результате заработала многочисленные и серьезные осложнения.

"Юля не только была человеком, игнорирующим проблемы со здоровьем, но и оставалась им до самой смерти. Теперь такие же идиоты, боящиеся врачей, прутся на ее могилу с банками непонятно чего. Прутся не в больницу, а к Юле, которая умерла потому, что вовремя не пришла в больницу", – написала Миро.

Блогер напоминает читателям, что адекватные люди, не в пример Юлии Началовой, ежегодно проходят полное медицинское обследование – даже если чувствует себя прекрасно. А уж если что-то заболит – то идет к врачу, а не в Интернет и не к подружкам. "И не на могилку безголосой певички, которая умерла из-за собственной халатности", – заключает Миро.