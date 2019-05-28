Исаева впервые заявила о святости Началовой
Фотографию прихожей в квартире Юлии Началовой опубликовала в Instagram Анна Исаева. Пресс-секретарь покойной певицы посвятила свой пост тому, что происходит на могиле ее подруги. Исаева отметила, что в доме Началовой все так, как было при жизни артистки.
"И икона, и рука от сглаза, и диск ее альбома. Почему я выставляю это фото? Потому что оно характеризует хозяйку квартиры. Обыкновенного человека. Ничего сверхъестественного. Юля не любила съемки на дому. Она защищала свой дом от лишних глаз. Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения?", – написала Исаева.
По словам Исаевой, она получает много звонков от журналистов. В первую очередь ее спрашивают – знает ли она, что происходит на могиле Юлии Началовой и как к этому относится. Интересуются представители прессы также, был ли у певицы дар и была ли она святой.
"Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном– будьте так же аккуратны с этим вопросом как Юля, не впускавшая толпы страждущих в свой дом", – призывает поклонников певицы Исаева (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Рассказы о происходящем на Троекуровском кладбище причиняют Исаевой боль. Она просит уважать память Юлии Началовой – и в то же время не верит, что на могиле певицы могут твориться бесчинства. Исаева уверена, что никто из приходящих туда не желает зла.
Юлия Началова умерла 16 марта. Для сотен тысяч ее фанатов это стало потрясением. Поклонники приходят на кладбище, чтобы поговорить с певицей – уверены, что она их слышит. Люди просят у покойной звезды совета. Кроме того, как сообщалось ранее, некоторые приносят на могилу Началовой кремы и воду – верят, что они заряжаются чудесной энергией.
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