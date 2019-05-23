"Копия папы!": народ умиляется дочке Максима Галкина

Максим Галкин заставил рыдать от умиления пользователей Сети. Шоумен опубликовал в Instagram селфи с пятилетней дочкой Лизой.

Максим Галкин знает, чем тронуть сердца подписчиков. Народ восхищается не по годам серьезным выражением лица Лизы Галкиной, рассыпается в комплиментах и отмечает фамильное сходство героев фотографии.

Снимок появился на фан-странице Лизы (главным поклонником которой является, как нетрудно догадаться, ее отец Максим Галкин). В подписи к фото – вопрос: "Похожа Лиза на папу?"

Как и следовало ожидать, микроблог взорвали восторженные комментарии. "Копия папы!", "Смотришь Вся в папулю, а потом вдруг вся в мамочку= прикольно. Любим Вас и вашу семью!", "Да, Лизуня папина доча (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – умиляются подписчики. За несколько часов пост набрал более 35 тысяч отметок "нравится".

Как известно, Максим Галкин делает все для того, чтобы пятилетние близнецы Гарри и Лиза не чувствовали его отсутствие – даже порой в ущерб своей концертной деятельности. Шоумен ходит с детьми на прогулки, смотрит с ними мультики, участвует в играх.

Шоумен убежден, что дети просто обречены на популярность - так же, как наследники Филиппа Киркорова. Так что Максим Галкин не считает нужным скрывать их от общественности. Юморист постоянно публикует фото– и видеоотчеты о приключениях Лизы и Гарри, пишет Teleprogramma.pro.