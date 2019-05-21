Возмущенный Галкин набросился на американцев
Последняя серия Максима Галкина расстроила. Шоумен не одинок в своих чувствах – недовольство выражают большинство поклонников монументальной саги, показ которой растянулся на несколько лет.
Финального сезона фанаты сериала ждали с нетерпением почти два года. Некоторые – как, к примеру, Гарик Харламов – концовкой вполне удовлетворены. Резидент Comedy Club оставил в Instagram пост с благодарностью создателям фильма. Однако Максим Галкин позволил себе не согласиться с коллегой.
"Это был возмутительно-отвратительный финал моего любимого сериала! Не знаю, куда жаловаться", – отметился шоумен в комментариях к публикации Харламова.
"Просто слов нет!", "Ощущение, что нас всех обманули и бросили", – подхватили реплику Галкина поклонники.
Фанаты "Игры престолов", которых немало не только в США, но и в России, подняли настоящую бурю в соцсетях после показа последней серии. Большинство требуют переснять если не весь сезон, то хотя бы концовку саги. Максиму Галкину предложили подписать петицию в адрес американских продюсеров фильма.
К бабке не ходи: Арья прирежет Дейнерис. Прям чую.#кино #игра_престолов pic.twitter.com/zMSnT9zWJT— Germanarikh (@dunaev_m) 14 мая 2019 г.
В обращении отмечается, что сезон стал одним "из самых плохих финалов из всех сериалов в истории". Автор документа, который предлагают подписать Максиму Галкину, – Дилан Ди – полагает, что вина лежит исключительно на сценаристах – Дэвиде Бениоффе и Д.Б. Вайсе. По мнению фанатов, они зарекомендовали себя некомпетентными писателями и телеканалу необходимо нанять новых авторов для ремейка восьмого сезона. Свои автографы под петицией оставили уже более миллиона возмущенных зрителей, пишет Teleprogramma.pro.
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