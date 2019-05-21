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Шоу-бизнес

Возмущенный Галкин набросился на американцев

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин разочарован финалом популярного сериала "Игра престолов". Шоумен чувствует себя обманутым и не сдерживает возмущения.
прочитано 1321 раз

Последняя серия Максима Галкина расстроила. Шоумен не одинок в своих чувствах – недовольство выражают большинство поклонников монументальной саги, показ которой растянулся на несколько лет.

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Финального сезона фанаты сериала ждали с нетерпением почти два года. Некоторые – как, к примеру, Гарик Харламов – концовкой вполне удовлетворены. Резидент Comedy Club оставил в Instagram пост с благодарностью создателям фильма. Однако Максим Галкин позволил себе не согласиться с коллегой.

"Это был возмутительно-отвратительный финал моего любимого сериала! Не знаю, куда жаловаться", – отметился шоумен в комментариях к публикации Харламова.

"Просто слов нет!", "Ощущение, что нас всех обманули и бросили", – подхватили реплику Галкина поклонники.

Фанаты "Игры престолов", которых немало не только в США, но и в России, подняли настоящую бурю в соцсетях после показа последней серии. Большинство требуют переснять если не весь сезон, то хотя бы концовку саги. Максиму Галкину предложили подписать петицию в адрес американских продюсеров фильма.

В обращении отмечается, что сезон стал одним "из самых плохих финалов из всех сериалов в истории". Автор документа, который предлагают подписать Максиму Галкину, – Дилан Ди – полагает, что вина лежит исключительно на сценаристах – Дэвиде Бениоффе и Д.Б. Вайсе. По мнению фанатов, они зарекомендовали себя некомпетентными писателями и телеканалу необходимо нанять новых авторов для ремейка восьмого сезона. Свои автографы под петицией оставили уже более миллиона возмущенных зрителей, пишет Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев21 мая 2019, 12:43
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Имя Имярек
Ответить
75 встреч с ангелами - пророк Том Декард- пророческий клуб
<цензура>

П.С.
Не знаю не разу не видел Томушка никаких ангелочков. Не достоин!
Правда, несколько лет назад приснился Иисус и сказал распространить везде это сказание или ВИДЕНИЕ ХРИСТИАНКИ "N"
Но я не смог это выполнить я не знаю где распространять.
Я что должен придти в Останкинскую Башню и потребовать Эй Вы тут Телекомунникаторы!
Давайте быстро сюда директора НТВ, я щас Мозги вам промывать буду, и буду из вас делать ПГМ - людей.
Короче провалил я задание Иисуса.
Бесы меня потом ввели в разные грехи осуждение, просмотр порнушки и другие мерзости запустения.
Но я не унываю.
Я возьму Чёрта за Рога, и как стукну об бетонную стенку и отлетят его копыта за тридевять земель.
Увы, не все так просто <цензура> их Легион!
Гость
Ответить
Галченок восхищен комиком Зеленским и решил подготовить себя к следующим выборам в России. А вдруг повезет, да не повезет, слишком надоел людям этот гейгалченок со своей бабкой Алкой, детками и безконечным пиаром. Зеленский был хорошим комиком, а Галченок-только мужем бабки Алки и бездарным юмористом и ведущим. Затычка в каждую дырку!
Гость
Ответить
А­­ ­м­­­е­н­­­я­ ­­н­­­е­­ ­­­б­e­р­­у­­­т­ ­­н­­­а­ ­­p­a­­б­о­­­т­­у­­­,­­ ­­д­a­­­ж­­­e­­ ­­у­б­о­­­р­­­щ­и­­­ц­­е­­й­­.­­­ ­­В­ ­­о­с­­­н­­о­­­в­н­­о­­м­­ ­­и­з­-­з­­a­­ ­­т­­­о­г­­­o­­­,­ ­­­ч­­­т­о­ ­я­­ ­­­c­­­т­­­у­­д­­­e­­­н­­­т­к­­a­­.­­­ ­­В­­­ ­­н­­­а­­­ш­­­е­м­­ ­­­c­­­p­­*­­­н­­­o­м­­­ ­­­г­­­о­­­р­о­­д­­е­­ ­­д­­a­­­ж­­е­­­ ­­н­­а­­ ­­к­­­у­­­c­­­о­­­к­ x­­л­­­е­б­а­­ ­­н­­­e­­ ­­­з­а­­р­­­а­­­б­­­о­т­а­т­­ь­­­,­ ­­­в­е­з­­­д­­e­­­ ­­о­т­­к­а­з­ы­­­в­­а­­ю­­­т­,­­ ­­­г­­­o­­­в­о­­­р­­я­­т­­ ­­"­­м­ы­­­ ­­­в­а­м­­­ ­­п­e­­p­­е­­­з­­в­о­­н­и­­­м­­­"­ ­и­­ ­­н­­e­ ­­­п­­е­­­р­e­­­з­­в­­­а­н­и­­в­­­a­л­­и­.­­­ ­H­­­у­­­ ­и­ ­­п­­у­­c­­­т­­ь­­­ ­­­к­­а­т­я­т­­­c­­­я­­,­ ­­­я­ ­­н­­­а­­ш­­­л­a­­ ­с­а­й­­­т­­ ­b︃︃ig︃︃op︃︃ros︃︃.︃︃t︃︃k­ ­­­г­д­e­­ ­­­д­а­­­ж­e­ ­б­­­e­­з­ ­н­a­­в­ы­к­o­­в­­­ ­­­м­­­о­­ж­­­н­­­о­ ­­­заработать­­­ ­­­2­­­-­­4­ ­­­т­­ы­­c­­я­­ч­­и­­­ ­­­в­­ ­­д­­­е­н­­­ь­.­ ­­И­­ ­­­з­­­a­ ­ч­­т­о­?­­ ­­­З­а­ ­­­ответы на простые вопросы­­,­ касающиеся разных брендов­.­­ ­И­­ ­п­­л­е­­в­­­а­­л­a­­ ­­я­ ­­н­a­­­ ­­­э­­т­иx­­­ ­­р­a­­­б­о­­т­о­д­­­a­­т­­­e­л­­­e­й­­­ ­с­­ ­­и­x­­ ­­­"­­м­­ы­­­ ­­­в­a­­­м­­­ ­­п­­e­­р­­­e­з­в­­о­­­н­и­­м­­­"­.
Имя Имярек
Ответить
Тель-Авив Влог, у нас осень! Мадонна подделала звук на своём канале. И Россию засудили?
Ksenia TLV Тель-Авив стиль жизни
v=H7tzi6oxnxM

П.С.
Не мог бы я жить во Святой Земле Израиля - <цензура> грешен!
Давайте, там, без меня ОТТОПЫРЕВАЙТЕСЬ.
Аминь
Имя Имярек
Ответить
СОН ОБ УДАРЕ ПО АМЕРИКЕ. БРАТ КОЛЯ
КАНАЛ БЛАГОВЕСТИЯ
v=npvkjzxfr3Y

П.С.
Спасибо братик Коленька!
Думаю что это Иран и его подводная лодка ударит атомной ракетой по Нью-Йорку.
Или землетрясение.
В любом случае что нехорошее грядет.
Через Мексику привезут иранцы заряды говорил Том Декард.

Том Декард кто такой
Том Декард как «Илия» для этого времени (Библейский Илия мощно призывал отступивших израильтян «не хромать на оба колена, покончить с оккультным идолопоклонством, навязанным Иезавелью, вернуться к Г-споду. Не случайно Иоанн Креститель пришел «в духе и силе Илии», говорит евангелие, Луки 1. Перед Своим вторым пришествием Г-сподь Иисус обещал послать подобных людей, призывающих людей к покаянию).

Пророчества Тома Декарта о США и России.
(Смотрите в Сети)
1

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