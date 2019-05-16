Галкин вызвал скандал своими играми с детьми

Максим Галкин не мог предполагать, какая бурная реакция последует на опубликованное им видео с детьми. Народ решил сравнить поведение Лизы и Гарри с тем, как держат себя на людях дети Филиппа Киркорова. Два лагеря поклонников схлестнулись в жарких спорах.

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