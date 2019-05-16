Галкин вызвал скандал своими играми с детьми
Дети Максима Галкина и Аллы Пугначевой более раскрепощенные, считают подписчики шоумена. К примеру, Лиза Галкина буквально порхает, как бабочка. А вот дочь и сын короля российской поп-сцены, с их точки зрения, холодны и замкнуты.
Поклонники Филиппа Киркорова, в свою очередь, находят объяснение такому явлению. Они отмечают, что Лизу и Гарри воспитывают как отец, так и мать – Примадонна. В то время как Алла-Виктория и Мартин-Кристо воспитываются только Филиппом Бедросовичем.
И все же, поклонники Максима Галкина настаивают на том, что в поведении детей проявляется манера общения их отцов. По мнению пользователей соцсети, Киркоров более холоден во время бесед с сыном и дочерью, в то время как Галкин всегда проявляет много тепла и любви. Различия в проявлении отцовских чувств пользователи объясняют разницей менталитетов.
Последнее утверждение вызвало новый виток споров. Комментаторы никак не могли придти к согласию в вопросе национальной принадлежности Киркорова. К чему-то вспомнили о жителях стран Балтии.
"Вы делайте скидку на различие в менталитете: это серьезные, отчасти "холодные" темпераменты прибалтов, и дети такие же, Алла-Виктория никогда не будет "порхать как бабочка", – пишет пользователь. Оппонент возразил, что, вообще-то, Филипп Киркоров – армянин, рожденный в Болгарии. Вступивший в спор третий участник безапелляционно заявил, что болгары – это те же цыгане, так что Киркоров обязан быть темпераментным, передает Пятый канал.
Максим Галкин тем временем продолжает делиться видео своих детей. Недавно шоумен показал, как Гарри ремонтирует вентиляционный люк, а Пугачева поделилась роликом, на котором Лиза учит Примадонну основам здорового образа жизни.
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