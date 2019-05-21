Галкин приготовил Пугачевой роскошный подарок
Чтобы расширить территорию замка, Максим Галкин выкупил несколько прилегающих к нему участков. Некоторые из них попросту пустовали, а в одном располагались небольшой огородик и сараи, некогда принадлежавшие пожилой местной жительнице.
Возведение православной часовни было желанием Аллы Пугачевой. Как сообщается, особо верующей Примадонна стала пару лет назад – после венчания с Галкиным.
Идею для строительства подал Филипп Киркоров. На его подмосковном участке на Мякининском полуострове, помимо собственного пляжа и зимнего катка, также имеется святилище.
Ближайшая подруга Аллы Борисовны Алина Редель посоветовала построить часовню на примере церкви Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. По ее мнению, неоготический стиль постройки будет прекрасно сочетаться с замком в деревне Грязь.
Рядом с часовней появится парк, где звезды будут прогуливаться в окружении пышной растительности. По задумке хозяина, территория будет засажена яблонями, липами, рябиной, иргой, конским каштаном и другими деревьями, передает Вокруг ТВ.
Напоминаем, что Алла Борисовна переехала в деревню Грязь сразу после свадьбы в 2011 году. На данный момент супруги растят двух детей: Лизу и Гарри.
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