Виновником провала Сергея Лазарева назвали Максима Галкина
Так получилось, что финал "Евровидения" практически совпал с концертом Максима Галкина в Израиле. В тот же день, как стало известно, что Сергей Лазарев занял третьем место на престижном песенном конкурсе, в Тель-Авиве выступал популярный российский шоумен.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram юморист опубликовал видео, на котором запечатлены набитый битком зрительный зал и сцена, с которой тот приветствует поклонников и получает цветы с благодарностями. В ролике видно, как приветствуют Максима Галкина фанаты и после выступления. Те буквально обступили шоумена со всех сторон, с каждым желающим он сфотографировался.
В комментариях наблюдательные подписчики сделали вывод, что Сергей Лазарев не победил на "Евровидении" из-за Максима Галкина. Дескать, именно юморист "увел половину аудитории, которая должна была голосовать" за российского исполнителя. Другие же предположили, что Максим Галкин решил "исправить "ошибку" Сергея Лазарева на "Евровидении" и "показал мастер-класс".
"Спасибо, Тель-Авив, за фантастический прием! Вы так сегодня смеялись, что мне хотелось тоже послушать и посмотреть с вашей стороны из зала собственный концерт 😊 Вы прекрасны! Впереди Хайфа, Ашдод, Ришон и Беэр-Шева!" – объявил Максим Галкин, давая понять, что задержится в Израиле еще на несколько дней.
Напомним, что в конкурсе "Евровидение", согласно итогам голосования, первое место занял 24-летний Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade – он долго лидировал с серьезным отрывом. После объявления результатов Сергей Лазарев, занявший третье место, пожаловался: "Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране".
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