Наломавший дров Галкин посетовал на нелегкую жизнь в замке
В личном Instagram артист опубликовал несколько видеозаписей. На одной из них Максим Галкин расслабляется лежа во дворе своего особняка.
Сначала юморист рассказывал на камеру о прелестях отдыха на природе, а после перевел объектив на супругу – Аллу Пугачеву, которая все это время оставалась за кадром. Примадонна в шутку назвала себя "женой-невидимкой", поздоровалась с поклонниками, помахала руками и поболтала ногами.
После Максим Галкин продемонстрировал подписчикам, как занимается хозяйством. Юморист выложил ролик, на котором спиливает сухие ветки деревьев и кустарников. В кадре звезда говорит, что уже "наломал дров", а также посетовал на свою нелегкую долю.
"Если не я, то никто ничем не занимается, я работаю. Все удумают, что я сижу в замке, а я пашу", – отметил Максим Галкин в кадре.
Подписчики по достоинству оценили юмор супруга Аллы Пугачевой. Интернет-обыватели предположили, что Примадонна хохочет над мужем с утра до вечера.
"Ух! Я сегодня на хозяйстве! Пилю! Режу! Выметаю! Пузо у меня на видео как у спившегося Тора в последних Мстителях. Зато работа кипит. Короче, прямо я дачник, прям подмосковник (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал Максим Галкин.
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