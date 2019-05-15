"Сама себе делаешь плохо": дочь переживает за здоровье Пугачевой
Алла Пугачева с удовольствием рассказывает подписчикам о своих детях Лизе и Гарри. На видео, недавно выложенном в Instagram певицы, записана лекция о пользе солевых ванн, которую прочла пятилетняя девочка непослушной певице.
"Мам, ты сама себе делаешь плохо… соленая вода всегда вылечивает. Если ты сплаваешь на глубину... то почувствуешь, будто ты уже совсем здорова", – объяснила матери Лиза.
Поклонники Аллы Пугачевой растаяли от умиления. Комментаторы заметили, что ребенок-то прав, передает Пятый канал. "Устами младенца глаголет истина", "Этого чудесного ребенка можно слушать бесконечно!", "Ну, кто, кроме Лизоньки, так подробно может маме объяснить, что правильно, а что нет?!", "Как она за маму переживает! Сколько добра в ребенке и любви!" – пишут пользователи.
Пятилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда находят чем себя занять. Гарри, по рассказам Галкина, очень хозяйственный – он постоянно что-нибудь строит или ремонтирует. А Лиза любит рассказывать стихи, петь песни, а недавно научилась разговаривать с синичками.
Напомним, недавно Алла Пугачева отпраздновала 70-летие. Юбилей Примадонна отметила грандиозным концертом в Кремле. 17 апреля состоялось первое за десять лет сольное выступление артистки. Цены на концерт зашкаливали из-за перекупщиков. Тем не менее в зале Кремля был аншлаг, посмотреть новое шоу Примадонны явились множество именитых гостей.
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