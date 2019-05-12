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Алсу пообщалась с критикующим ее дочь Галкиным

Алсу. Фото: www.globallookpress.com.
Вокалистка пришла на ток-шоу телеведущего Максима Галкина. Певица Алсу, судя по всему, зла на шоумена не держит.
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Артистка появилась в программе "Сегодня вечером" Первого канала. В студии отечественные звезды говорили о Дне Победы, вспоминали о подвигах родственников-фронтовиков, пели песни военных лет. Певица Алсу исполнила композицию "Землянка".

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Вокалистка рассказала о бабушке и дедушке своего мужа бизнесмена Яна Абрамова, которые сражались за родину во время Великой отечественной войны. Также певица Алсу посетовала, что мало времени проводила со своим дедушкой-фронтовиком, теперь она жалеет, что в детстве не расспрашивала его о войне.

Отметим, что скандал, в котором была замешана дочь певицы Алсу – 11-летняя Микелла Абрамова, присутствующие не обсуждали. Формат передачи не позволил певице пролить свет на ситуацию.

Примечательно, что Максим Галкин был в числе тех, кто публично заявлял, что победы в шоу "Голос. Дети" заслуживала вовсе не Микелла Абрамова, а Ержан Максим из Казахстана. Вероятно, певица Алсу не держит на шоумена обиды, раз уж пришла на его шоу.

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Публикация от Алсу �� (@alsou_music)

Как писали "Дни.ру" в шестом сезоне музыкального шоу "Голос. Дети", которое транслировалось на Первом канале, победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Это пришлось по душе не всем. Многие поклонники проекта решили, что победа девушки была незаслуженной. В Сети разгорелся настоящий скандал.

Автор: Руслана Алексеева12 мая 2019, 10:35
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