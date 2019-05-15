Киркоров показал любопытной Собчак свое интимное место

Телеведущая побывала в гостях у Филиппа Киркорова. Ксения Собчак поделилась впечатлениями от дома знаменитого певца на своей странице в Instagram.

Артист показал звезде очень личное место, куда, наверное, пускал очень немногих, – свою гардеробную. Ксения Собчак пришла в экстаз от увиденного.

"Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной @fkirkorov и ПОСЛЕ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - призналась светская львица. По словам Ксении Собчак, до этого она считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50-метровая гардеробная.

"Теперь первой из журналистов побывав в гардеробной Короля я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд. На самом деле, кроме #завистьзависть у нас состоялся умный и интересный разговор", – заключила Ксения Собчак. Примечательно, что пост телеведущей вызвал у пользователей соцсети неоднозначную реакцию.

Многие раскритиковали и даже высмеяли гардеробную Филиппа Киркорова, оставив едкие комментарии. "Вот куда перенесся чиркизон", "А я подумала, что это вы на рынке Садовод", "Выглядит как китайский магазин", "Я подумала это рынок", "На турецкий рынок похоже", "Нужно быть многоножкой, чтобы это все носить", "Сколько времени надо каждый день, чтобы сделать правильный выбор, хаха", "Не зря в простонародье есть понятие "киркоровщина" – безвкусие, яркость, цыганщина и прочий Филипп Пляйн с огромными лейбаками везде", – высказались фолловеры. Были и те, кто обрадовался новому выпуску шоу Ксении Собчак и заявил, что с нетерпением его посмотрит.