Киркоров показал любопытной Собчак свое интимное место
Артист показал звезде очень личное место, куда, наверное, пускал очень немногих, – свою гардеробную. Ксения Собчак пришла в экстаз от увиденного.
"Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной @fkirkorov и ПОСЛЕ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - призналась светская львица. По словам Ксении Собчак, до этого она считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50-метровая гардеробная.
"Теперь первой из журналистов побывав в гардеробной Короля я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд. На самом деле, кроме #завистьзависть у нас состоялся умный и интересный разговор", – заключила Ксения Собчак. Примечательно, что пост телеведущей вызвал у пользователей соцсети неоднозначную реакцию.
Многие раскритиковали и даже высмеяли гардеробную Филиппа Киркорова, оставив едкие комментарии. "Вот куда перенесся чиркизон", "А я подумала, что это вы на рынке Садовод", "Выглядит как китайский магазин", "Я подумала это рынок", "На турецкий рынок похоже", "Нужно быть многоножкой, чтобы это все носить", "Сколько времени надо каждый день, чтобы сделать правильный выбор, хаха", "Не зря в простонародье есть понятие "киркоровщина" – безвкусие, яркость, цыганщина и прочий Филипп Пляйн с огромными лейбаками везде", – высказались фолловеры. Были и те, кто обрадовался новому выпуску шоу Ксении Собчак и заявил, что с нетерпением его посмотрит.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артисту больше не пророчат победу в музыкальном конкурсе
Пианистка предстала в новом амплуа
Муж-стриптизер с потрохами сдал певицу
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Вернулся спустя год
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру