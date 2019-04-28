"Берите пример": российских звезд пристыдили благородной Пугачевой
Собеседник "Дни.ру" отметил, что многие представители российского шоу-бизнеса уже успели переругаться из-за скандала, связанного с победой дочки певицы Алсу в музыкальном телепроекте. В отличие от них Алла Пугачева повела себя очень достойно.
"Алла Борисовна сделала весьма изящный ход. Она просто пригласила на Рублевку четверых проигравших на шоу детей и вручила им по "Золотой Звезде Аллы Пугачевой", к которой прилагается денежная премия из ее личных средств", – констатировал Вадим Манукян. "Таким образом дети почувствовали, что есть действительно взрослые, умудренные опытом люди, которые могут любой, даже самый громкий скандал, превратить в благородный поступок", – отметил эксперт.
По словам Вадима Манукяна, если бы все состоятельные люди нашей страны поступали также, финансово поддерживая молодые таланты, которым трудно пробиться к высотам шоу-бизнеса, то творческая палитра страны смогла бы засиять новыми красками. "Берите пример, господа хорошие", - пристыдил знаменитостей и богатых людей Вадим Манукян.
Ранее в СМИ появлялась информация, что с проигравшими финалистами шоу встретилась Светлана Лобода. Сообщалось, что она тоже вручила детям премии от себя лично.
Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале шоу "Голос. Дети" исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана и Валеру Кузакова. Первый канал начал проверку возможной подтасовки голосования на шоу "Голос.Дети".
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