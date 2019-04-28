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"Берите пример": российских звезд пристыдили благородной Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Пока знаменитости возмущались результатами шоу "Голос. Дети", Примадонна сделала благородный поступок. Алла Пугачева всех переиграла, уверен эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
прочитано 4514 раз

Собеседник "Дни.ру" отметил, что многие представители российского шоу-бизнеса уже успели переругаться из-за скандала, связанного с победой дочки певицы Алсу в музыкальном телепроекте. В отличие от них Алла Пугачева повела себя очень достойно.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Алла Борисовна сделала весьма изящный ход. Она просто пригласила на Рублевку четверых проигравших на шоу детей и вручила им по "Золотой Звезде Аллы Пугачевой", к которой прилагается денежная премия из ее личных средств", – констатировал Вадим Манукян. "Таким образом дети почувствовали, что есть действительно взрослые, умудренные опытом люди, которые могут любой, даже самый громкий скандал, превратить в благородный поступок", – отметил эксперт.

По словам Вадима Манукяна, если бы все состоятельные люди нашей страны поступали также, финансово поддерживая молодые таланты, которым трудно пробиться к высотам шоу-бизнеса, то творческая палитра страны смогла бы засиять новыми красками. "Берите пример, господа хорошие", - пристыдил знаменитостей и богатых людей Вадим Манукян.

Ранее в СМИ появлялась информация, что с проигравшими финалистами шоу встретилась Светлана Лобода. Сообщалось, что она тоже вручила детям премии от себя лично. 

Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале шоу "Голос. Дети" исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана и Валеру Кузакова. Первый канал начал проверку возможной подтасовки голосования на шоу "Голос.Дети".

Автор: Валерия Нарская28 апреля 2019, 22:08
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Смелые наряды молодящейся Пугачевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Даздраперма Днирукова
Ответить
ДА! ДА! ДА! ПУГАЛКИНА ПИАРИТСЯ! А ВЫ ВСЕ ДУРАКИ
Гость
Ответить
На воре шапка горит!
Римма Дорошина
Ответить
ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПЕНДРЕЖЬ ПУГАЧЕВОЙ ПИАР НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
Вера Мокренко-Лукьянова
Ответить
Я СЧИТАЮ ЧТО МАКСИМ ЕРЖАН СПЕЛ ЛУЧШЕ ЧЕМ ДОЧЬ АЛСУ
Вера Мокренко-Лукьянова
Ответить
Я БЫ НЕ ЗА ЧТО НЕ ГОЛОСОВАЛА ЗА ДОЧЬ АЛСУ
1

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