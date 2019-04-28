Пугачева одарила проигравших в "Голосе" детей

Алла Пугачева утешила проигравших финалистов шоу "Голос". Примадонну заметили в компании нескольких ребят.

Алла Пугачева пригласила в ресторан четверых финалистов шоу "Голос" после их проиграл дочке Алсу. На встрече присутствовали Нино Чеснер и Роберт Багратян, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Примадонна вручила детям в утешение по "Золотой звезде Аллы Пугачевой" – это золотой кулон, диплом и денежная премия. Размер ее вырисуется в зависимости от пожеланий самой певицы. Премия была учреждена в 2005 году, уточняет издание.

В том же году премии была удостоена Алена Высоцкая – Пугачева помимо диплома выдала юной певице премию в 10 тысяч долларов, высоко оценив романс "Не отрекаются, любя" в исполнении Высоцкой. Певица Мила Нитич в 2009 году получила от Примадонны 50 тысяч долларов за выступление на "Новой волне".

Ранее в СМИ появлялась информация, что с проигравшими финалистами шоу встретилась Светлана Лобода. Сообщалось, что она тоже вручила детям премии от себя лично.

Скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети" разгорелся в середине минувшей недели. Многие звезды раскритиковали жюри за такое решение – девочка победила с большим отрывом, хотя, по мнению наблюдателей, были более достойные кандидаты. Первый канал уже начал проверку по данному факту.