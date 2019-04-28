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Шоу-бизнес

Пугачева одарила проигравших в "Голосе" детей

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева утешила проигравших финалистов шоу "Голос". Примадонну заметили в компании нескольких ребят.
прочитано 3323 раза

Алла Пугачева пригласила в ресторан четверых финалистов шоу "Голос" после их проиграл дочке Алсу. На встрече присутствовали Нино Чеснер и Роберт Багратян, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник. 

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По словам собеседника издания, Примадонна вручила детям в утешение по "Золотой звезде Аллы Пугачевой" – это золотой кулон, диплом и денежная премия. Размер ее вырисуется в зависимости от пожеланий самой певицы. Премия была учреждена в 2005 году, уточняет издание. 

В том же году премии была удостоена Алена Высоцкая – Пугачева помимо диплома выдала юной певице премию в 10 тысяч долларов, высоко оценив романс "Не отрекаются, любя" в исполнении Высоцкой. Певица Мила Нитич в 2009 году получила от Примадонны 50 тысяч долларов за выступление на "Новой волне".

Ранее в СМИ появлялась информация, что с проигравшими финалистами шоу встретилась Светлана Лобода. Сообщалось, что она тоже вручила детям премии от себя лично. 

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети" разгорелся в середине минувшей недели. Многие звезды раскритиковали жюри за такое решение – девочка победила с большим отрывом, хотя, по мнению наблюдателей, были более достойные кандидаты. Первый канал уже начал проверку по данному факту. 

28 апреля 2019, 14:16

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вы просто завидуете-девочка рождена быть великой-это только начало.БравоМикелла
Гость
Ответить
Бочегь грусстно чиьаь
Гость
Ответить
Если бы ещё у Алсу хватило ума и совести поддержать этих четверых детей, было бы вообще замечательно. Ну, естественно, после итогов проверки голосования, не зависимо от ее результатов.
Гость
Ответить
Когда в финале шоу "Две звезды" Диана Арбенина с партнёром проиграли и заняли второе место, Пугачева дала им свой приз золотую звезду. Арбенина сказала, если бы ей предложили выбор, она бы выбрала звезду от Аллы Борисовны.
Я думаю этим детям также будет дорог ее приз и ее признание. И не надо гадостей писать и искать в ее поступке корысть или далеко идущие планы. Она поддержала детей, которых сочла своим долгом поддержать, потому что они талантливы.
Мариша Гость
Ответить
Пугачева поступила как настоящая мама. Приласкала, утешила детей. Они же тоже слышат и читают, что пишут. И они переживают больше, чем взрослые. Мы же не можем им сказать, что все проплачено .
Гость
Ответить
Пугачева считает, что победитель Ерхан? Да, он бесспорно чудо и круче Абрамовой. Но! Если уж быть принципиальными, то до конца! Микаэлла вообще не должна была попасть в тройку финалистов! Неужели есть сомнения в том, что голосование в тройке Лободы также не было сфальсифицировано? В финале вместо Микаэлы должна была быть Нино! Нино - это такое же чудо Голоса как и Ерхан. И вот тут в финале мог быть совсем другой расклад с победителями!
Елена
Ответить
Еще непонятны выпады некоторых "умников", которые обвиняют АБ в пиаре. Люди, вы о чем вообще? Надо реально смотреть на вещи. Какой пиар? То, что они всей семьей искренне переживали за других деток, видно и по видео, которое выкладывал Макс. Ну, вот такой способ нашли, чтобы поддержать других участников. И это какой-то тайный ход? Думаю, что для детей это важно. Может, даже важнее их участия в конкурсе.
Гость
Ответить
Приятно,что талантливых детей оценили по-достоинству. Алла,как всегда,оказалась на высоте. Значит,не все еще потеряно в нашем шоу-бизнесе !
ЕленаГость
Ответить
Алла Борисовна умничка! Она поддержала детей к которым отнеслись несправедливо. И хватит уже писать про нее всякие гадости. Вот она в любом возрасте настоящая звезда!!! Другой такой нет! Здоровья Вам Алла Борисовна!
Гость
Ответить
Пугачева и тут пропиарилась, типа спасительница.) Сейчас в комментах вылезет Филипп и будет защищать бабусю.
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