Пострадал из-за Пугачевой: больной Соседов страшно мучается
Сергей Соседов заболел. Он мучается от приступов удушья и еле дышит. "Я всю ночь не спал! Горло болело так, будто меня кто-то душил. У меня было именно такое ощущение! Я очень испугался! Со мной никогда такого не было", – пожаловался музыкальный критик. Он вызвал врача на дом. Тот прописал ему сильнодействующие препараты, антибиотики.
Музыкальному критику запретили выходить из дома, а ведь скоро у него должны состояться творческие встречи. "Не знаю, как я буду выступать! Самочувствие ужасное: будто у меня температура выше тридцати восьми градусов. Шатает туда-сюда, голова мутная. Кошмар сплошной", – поделился впечатлениями Сергей Соседов.
В тусовке говорят, будто музыкальный критик пострадал из-за Пугачевой, компетентно сообщает "Собеседник". Сергей Соседов яростно критиковал Примадонну незадолго до ее юбилея. 15 апреля женщине, которая поет исполнилось 70 лет. В честь круглой даты Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в Кремле.
Билеты на музыкальный спектакль раскупили как горячие пирожки. Постарались спекулянты, задирающие цены на заветные бумажки до полумиллиона рублей. Тогда Сергей Соседов заявил, что он не собирается на шоу Примадонны, и дело не в дороговизне билетов.
"Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант. Я воспринимаю ее сейчас как некую женщину – однофамилицу той Аллы, которая блистала в советское время. Для меня сегодня это даже не тень Пугачевой, а полная ее тезка", – заключил Сергей Соседов.
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