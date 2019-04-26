Пострадал из-за Пугачевой: больной Соседов страшно мучается

Сергей Соседов был одним из самых преданных поклонников Аллы Пугачевой. Сейчас же музыкальный критик убежден, что она "закончилась" как певица.

Сергей Соседов заболел. Он мучается от приступов удушья и еле дышит. "Я всю ночь не спал! Горло болело так, будто меня кто-то душил. У меня было именно такое ощущение! Я очень испугался! Со мной никогда такого не было", – пожаловался музыкальный критик. Он вызвал врача на дом. Тот прописал ему сильнодействующие препараты, антибиотики.

Музыкальному критику запретили выходить из дома, а ведь скоро у него должны состояться творческие встречи. "Не знаю, как я буду выступать! Самочувствие ужасное: будто у меня температура выше тридцати восьми градусов. Шатает туда-сюда, голова мутная. Кошмар сплошной", – поделился впечатлениями Сергей Соседов.

В тусовке говорят, будто музыкальный критик пострадал из-за Пугачевой, компетентно сообщает "Собеседник". Сергей Соседов яростно критиковал Примадонну незадолго до ее юбилея. 15 апреля женщине, которая поет исполнилось 70 лет. В честь круглой даты Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в Кремле.

Билеты на музыкальный спектакль раскупили как горячие пирожки. Постарались спекулянты, задирающие цены на заветные бумажки до полумиллиона рублей. Тогда Сергей Соседов заявил, что он не собирается на шоу Примадонны, и дело не в дороговизне билетов.

"Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант. Я воспринимаю ее сейчас как некую женщину – однофамилицу той Аллы, которая блистала в советское время. Для меня сегодня это даже не тень Пугачевой, а полная ее тезка", – заключил Сергей Соседов.