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"Осадок остался": Меладзе публично обратился к Эрнсту после скандала

Валерий Меладзе. Фото: www.globallookpress.com
Певец и продюсер недоволен нашумевшей историей с дочерью Алсу. Валерий Меладзе призвал руководство Первого канала перепроверить результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети".
прочитано 3816 раз

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова ранее одержала сенсационную победу в шоу "Голос. Дети" со значительным отрывом от других финалистов. Многие сочли голосование сфабрикованным.

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О финале детского музыкального конкурса высказался и один из наставников Валерий Меладзе. Стоит отметить, что его подопечный Максим Ержан считался фаворитом. В своем микроблоге в Instagram музыкант опубликовал несколько роликов, в которых призвал руководство Первого канала пересмотреть результаты голосования.

"Привет, друзья. Программа "Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело пересматривать результаты, но я, все-таки, надеюсь, что Первый канал это сделает, чтобы развеять сомнения или пересмотреть итог", – цитирует Валерия Меладзе "Вокруг ТВ". Отметим, что результатами финала остались недовольны и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Певица Алсу и ее семья пока воздерживаются от комментариев. Ранее появилась информация о том, что Первый канал начал проверку возможной подтасовки голосования на шоу "Голос.Дети".

Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале шоу"Голос. Дети" исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана и Валеру Кузакова.

Автор: Валерия Нарская28 апреля 2019, 13:19
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Позор 1 каналу, безголосая мамаша Алсу и такая же дочка, Ержан достоин победы.
Елена.руководитель в туринстрии.
Ответить
Позор, в первую очередь, каналу . Неужели, вам не нужна репутация. Это же дно! Стыдитесь. Алсу , жаль вас. Никогда бы не подумал, что вы так дешево стоите! Вы же сама , мама. Бог вам судья.
Елена.руководитель в туринстрии.
Ответить
Алсу, как вам не жаль ребенка!!! Неужели вам нужнее этот млн, который предназначался для бедного мальчика, покайтесь, согласитесь, что не подумали о последствиях. Жизнь коротка. Вас очень жаль!!!
Гость
Ответить
Гостьн
Наличие денег у семьи не помешало Алсу быть певицей с сильным голосом. Есть много примеров, где артист так в дальнейшем и не становился артистом имея папу с деньгами или папу продюссера. И также с Микеллой. Это вы не видите ничего у нее. Другие видят и голос, и интересный тембр, и харизму. Шумиха поднята кем то искусственно, чтобы не повадно было "всяким Алсу".
😂😂😂 Алсу с сильным голосом? Да она поёт, как будто при смерти лежит. Ее называют певицей исключительно из чувства юмора. Она шепчущая себе под нос . Вы сильных голосов не слышали в жизни, раз такую ахинею пишете. И дочка ее из той же оперы.
Гостьн
Ответить
Гость
Наличие больших бабок заменяет наличие голоса. Так было с самой Алсу, когда папаня проплатил раскрутку за счет российской нефти. Сейчас Алсу и муженьком проплатили победу на голосе своей доченьке. Уже стараются сгладить скандал, проплатив Пугачевой за отвлечение детей. Но а семейка еще проплатит Эрнсту и все замнется. Позорище! Первый канал -вообще отстой!
Наличие денег у семьи не помешало Алсу быть певицей с сильным голосом. Есть много примеров, где артист так в дальнейшем и не становился артистом имея папу с деньгами или папу продюссера. И также с Микеллой. Это вы не видите ничего у нее. Другие видят и голос, и интересный тембр, и харизму. Шумиха поднята кем то искусственно, чтобы не повадно было "всяким Алсу".
Гость
Ответить
У Аксюты юбилей-придется отметить. НО! За чей счет банкет? а ген.продюсер Константин ЕПРСТ подкинул идею- семейка Алсу все ОПЛАТИТ. В том числе и призовые для Микеллы! А тот миллион, который планировали организаторы шоу подарить победителю-ЕПРСТ просто прикарманил. И волки сыты, и бабки целы!!! А скорее всего клан Сафины-Абрамовы и был организатором этого БЕСПРЕДЕЛА......
Гость
Ответить
Наличие больших бабок заменяет наличие голоса. Так было с самой Алсу, когда папаня проплатил раскрутку за счет российской нефти. Сейчас Алсу и муженьком проплатили победу на голосе своей доченьке. Уже стараются сгладить скандал, проплатив Пугачевой за отвлечение детей. Но а семейка еще проплатит Эрнсту и все замнется. Позорище! Первый канал -вообще отстой!
Гостьн
Ответить
Уж, пожалуйста, развейте эти домыслы в подтасовке голосования, чтобы не осталось сомнений в том, что Микелла была лучшей в финале! А вообще, лучше, вообще, не проводите такие конкурсы, только фестивали. Поскольку детская психика еще очень слабая. И решать, кто из детей лучше, это неблагодарное занятие.
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