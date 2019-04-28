"Осадок остался": Меладзе публично обратился к Эрнсту после скандала
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова ранее одержала сенсационную победу в шоу "Голос. Дети" со значительным отрывом от других финалистов. Многие сочли голосование сфабрикованным.
О финале детского музыкального конкурса высказался и один из наставников Валерий Меладзе. Стоит отметить, что его подопечный Максим Ержан считался фаворитом. В своем микроблоге в Instagram музыкант опубликовал несколько роликов, в которых призвал руководство Первого канала пересмотреть результаты голосования.
"Привет, друзья. Программа "Голос" прошла, но осадок остался. Неблагодарное дело пересматривать результаты, но я, все-таки, надеюсь, что Первый канал это сделает, чтобы развеять сомнения или пересмотреть итог", – цитирует Валерия Меладзе "Вокруг ТВ". Отметим, что результатами финала остались недовольны и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Певица Алсу и ее семья пока воздерживаются от комментариев. Ранее появилась информация о том, что Первый канал начал проверку возможной подтасовки голосования на шоу "Голос.Дети".
Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале шоу"Голос. Дети" исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана и Валеру Кузакова.
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