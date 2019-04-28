Первый канал срочно изменил сетку вещания из-за скандала с дочкой Алсу
Фильм об итогах телепроекта "Голос. Дети" всегда готовится заранее. По окончании финала в него вносится блок о победителе. Однако фильм не вышел в эфир в назначенное время.
Документальную ленту всегда показывали наутро после финала. 26 апреля ее анонсировали. Но в назначенное время 27 апреля (10.15 мск) она не вышла. Ее заменили картиной о Матроне Московской. Руководство Первого канала свое решение еще не прокомментировало.
Отметим, что сенсационная победа 10-летней дочери Алсу с феноменальным результатом при голосовании вызвала массовое возмущение поклонников шоу "Голос. Дети". Свое недовольство высказали не только обыватели, но и звезды отечественного шоу-бизнеса.
В частности, юморист Максим Галкин заявил, что триумф дочери Алсу оказался несправедливым. По его мнению, настоящий победитель шестого сезона шоу "Голос. Дети" – Максим Ержан.
Как писали "Дни.ру", Первый канал пообещал провести проверку результатов голосования в финале шоу "Голос. Дети". "Есть признаки аномального голосования", – признал источник.
Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале шоу "Голос. Дети" исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана и Валеру Кузакова.
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