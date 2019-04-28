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Шоу-бизнес

Первый канал срочно изменил сетку вещания из-за скандала с дочкой Алсу

Певица Алсу с мужем Яном Абрамовым. Фото: www.globallookpress.com
С эфира сняли документальный фильм "Голос. На самой высокой ноте".  Судя по всему, это произошло из-за общественного резонанса после победы Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети" Первого канала.
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Фильм об итогах телепроекта "Голос. Дети" всегда готовится заранее. По окончании финала в него вносится блок о победителе. Однако фильм не вышел в эфир в назначенное время.

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Документальную ленту всегда показывали наутро после финала. 26 апреля ее анонсировали. Но в назначенное время 27 апреля (10.15 мск) она не вышла. Ее заменили картиной о Матроне Московской. Руководство Первого канала свое решение еще не прокомментировало.

Отметим, что сенсационная победа 10-летней дочери Алсу с феноменальным результатом при голосовании вызвала массовое возмущение поклонников шоу "Голос. Дети". Свое недовольство высказали не только обыватели, но и звезды отечественного шоу-бизнеса.

В частности, юморист Максим Галкин заявил, что триумф дочери Алсу оказался несправедливым. По его мнению, настоящий победитель шестого сезона шоу "Голос. Дети" – Максим Ержан.

Как писали "Дни.ру", Первый канал пообещал провести проверку результатов голосования в финале шоу "Голос. Дети". "Есть признаки аномального голосования", – признал источник.

Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале шоу "Голос. Дети" исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Максима Ержана и Валеру Кузакова.

Автор: Валерия Нарская28 апреля 2019, 12:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многодетные звездные мамы

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Т.
Ответить
Дело всего лишь в том, что дочка Алс пела на русском, а мальчик из Казахстана-на очень нехорошем английском.Вот поэтому девочка и победила.А весь этот вой-вполне возможно, что организован и самим Голосом, и и так называемыми защитниками или болельщиками Ержана.Давайте будем помнить-решает зритель.Возможно, Ержан пел более профессионально.Но он пел на плохом английском и песня Микаэлы брала После а душу именно своей искренностью, понятным и внятным исполнением.По результатам зрительского голосования, победа за девочкой.Все.Занавес.
Гость
Ответить
Уладят....Утрясут....у хачей денег много, это русские талантливые детишки не могут пробиться, а эта бездарная чернота из всех щелей!!!!!
Гость
Ответить
по хорошему эти все шоу надо убрать нашли кормушку дербанить деньги толку от шоу 0 кроме тех кто примазан к кормушке тв стало отстойной ямой за деньги сделают белым пушистым любую тварь
1

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