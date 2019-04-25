"Она перед смертью почти не спала": откровение попавшей в рай Началовой
Аника Керимова тесно общалась с Юлией Началовой в последние месяцы. Звездный модельер регулярно одевала исполнительницу: на съемках шоу "Один в один" певица блистала исключительно в ее нарядах.
"Юлечка – замечательный, добрейшей души человек, – рассказала Аника "Дни.ру". – Таких очень мало в нашей жизни. Открытая, искренняя, светлая. Когда приходила в Дом моды, заряжала всех позитивом и прекрасным настроением. Я до сих пор не верю, что так произошло. Она очень любила жизнь и не собиралась умирать".
По словам Аники, незадолго до смерти Юлии стало очевидно, что у той целый букет серьезных болезней, причиняющих немало страданий. И все же Началова не унывала и не показывала вида, что ей плохо.
"Конечно, были проблемы со здоровьем, – продолжила Керимова. – Юля, например, жаловалась, что не может ходить на каблуках. Мы ей подобрали удобную обувь, которая доставляла минимум дискомфорта".
Аника предположила, что певица подорвала здоровье чрезмерными нагрузками. В последнее время Началова себя не берегла, работала едва ли не круглосуточно.
"Каждому отмерено столько по судьбе, сколько отмерено, – вздохнула подруга звезды. – И здоровый человек может на ровном месте запнуться, неудачно упасть и умереть. Но, мне кажется, здоровье Юли Началовой пошатнулось из-за чрезмерных нагрузок. Было много съемок – она спала по несколько часов в сутки, хотя знала, что со здоровьем проблемы, и нужно больше отдыхать. Могла бы подольше пожить, но переутомление сказалось. Я уверена, что Юля попала в рай, по-другому и быть не может"
Аника Керимова следит за жизнью 12-летней дочери Юлии Началовой. После смерти матери она живет с бабушкой и дедушкой. "Очень правильно, – подчеркнула дизайнер. – Если родители дочь воспитали таким прекрасным человеком, то и Верочка станет достойной и порядочной девушкой. К тому же у Верочки отличный папа. Она всегда может рассчитывать и на мою помощь".
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате заражения крови. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь ее проводили близкие, друзья, коллеги и поклонники.
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