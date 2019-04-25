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"Посредственность!": Соседов возмущен предложением почтить память Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Одно из последних выступлений певицы состоялось в прошлом году на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Предложение вспомнить Юлию Началову там в июле 2019-го вызвало шквал недовольства.
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Во время пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму, журналист Денис Сорокин обратился к директору "Славянского базара в Витебске" Глебу Лапицкому с предложением как-то почтить память Юлии Началовой – объявить минуту молчания или сделать трибьют из кавер-версий ее песен. Музыкальный критик Сергей Соседов, который славится принципиальностью и правдолюбием, этого не стерпел.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Вы в своем уме?! – закричал он. – Какой к черту концерт памяти? Что она сделала для этого фестиваля? Почему ее там надо вспоминать? Тем более что певица очень посредственная! Лучше вспомните народного артиста СССР, композитора Игоря Лученка, которого не стало полгода назад! Вот он достоин!"

Соседову категорически не нравится этот культ личности, который создается после смерти Началовой: ее стали называть русской Кэмерон Диаз, российской Мэрайей Кэри. Звучат даже предложения назвать ее именем одну из московских улиц и установить памятную доску на доме 21 корпус 1 по Чертановской улице, где она проживала. 

Вопросами увековечивания памяти значимых событий и выдающихся деятелей культуры занимается специальная комиссия. В соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются только через десять лет после свершившегося исторического события или кончины лица. 

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.

Автор: Иван Губкин25 апреля 2019, 08:52
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Полностью согласна с Соседовым, клиенте опрос, кто вообщем знает ее песни, какой у нее хит?
Гость
Ответить
Полностью согласна с Соседом, клиенте опрос, кто вообщем знает ее песни, какой у нее хит?
Гость
Ответить
В нашей стране, чтобы стать великим-надо просто умереть...
Гость
Ответить
Такая же свистопляска, как и с Фриске. Ещё пусть потребуют народную артистку ей присвоить посмертно. Кто про эту курицу знал, пока она живая была? Единственное её выдающееся достижение - померла молодой, чем вызвала очередной приступ всенародного горя
Ирина
Ответить
Согласна с мнением Сергея Содедова на все 100%. Да плохо, что ее не стало, но Ю.Началова, как певица РФ, совершенно не заслуживает всех тех активностей (концертов и пр.), которые развела после смерти ее директор.
Гость
Ответить
Красава!!!
Гость ГУЗЕЛЬ
Ответить
ЗАТО ЧЕСТНО СКАЗАЛ.
Гость
Ответить
Молодец, Соседов, поддерживаю!
Гость
Ответить
То же мне, "критик" хренов!!
1

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