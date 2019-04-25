"Посредственность!": Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
Во время пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму, журналист Денис Сорокин обратился к директору "Славянского базара в Витебске" Глебу Лапицкому с предложением как-то почтить память Юлии Началовой – объявить минуту молчания или сделать трибьют из кавер-версий ее песен. Музыкальный критик Сергей Соседов, который славится принципиальностью и правдолюбием, этого не стерпел.
"Вы в своем уме?! – закричал он. – Какой к черту концерт памяти? Что она сделала для этого фестиваля? Почему ее там надо вспоминать? Тем более что певица очень посредственная! Лучше вспомните народного артиста СССР, композитора Игоря Лученка, которого не стало полгода назад! Вот он достоин!"
Соседову категорически не нравится этот культ личности, который создается после смерти Началовой: ее стали называть русской Кэмерон Диаз, российской Мэрайей Кэри. Звучат даже предложения назвать ее именем одну из московских улиц и установить памятную доску на доме 21 корпус 1 по Чертановской улице, где она проживала.
Вопросами увековечивания памяти значимых событий и выдающихся деятелей культуры занимается специальная комиссия. В соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются только через десять лет после свершившегося исторического события или кончины лица.
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.
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