Мачеха выставила дочку мертвой Началовой

На 40-й день после смерти Юлии Началовой ее 12-летняя дочь вышла на сцену. Поддержать ребенка собралась вся семья.

Футболист Евгений Алдонин – единственный из всех возлюбленных Юлии Началовой, с которым певица поддерживала отношения и после расставания. А их дочь Вера вовсе в нем души не чает.

У девочки сложились неплохие отношения и с мачехой (в 2014 году спортсмен снова вступил в брак, а в 2016-м стал отцом во второй раз). Ольга Алдонина, судя по всему, побывала на выступлении дочери Юлии Началовой и выставила видеозапись на своей странице в Instagram.

Вера вышла на сцену с песней The one I love. Много лет назад, напоминает "TВ Центр", под эту композицию Началова вывела дочь на сцену и сказала, что с ее появлением жизнь изменилась.

Тогда певица пообещала, что всегда будет рядом. Исполняя песню сегодня, девочка явно вспомнила о словах матери. Люди не могли сдержать слез от этого пронзительного номера.

"Жизнь продолжается. И у Юлиной дочки Веры состоится запланированный за полгода ответственный концерт в школе, день открытых дверей, на котором мы с Юлей собирались присутствовать, строили планы, как это будет, – пояснила ранее бывший пресс-секретарь звезды Анна Исаева. – На этом концерте сегодня была минута молчания, и звучала та самая колыбельная на английском, исполненная когда-то Юлией Началовой на бенефисе и посвященная маленькой Верочке. Так вот, сегодня Вера берет эстафету и поет сама".