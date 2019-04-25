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Шоу-бизнес

Мачеха выставила дочку мертвой Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
На 40-й день после смерти Юлии Началовой ее 12-летняя дочь вышла на сцену. Поддержать ребенка собралась вся семья. 

Продолжение: Сенсационное заявление Максима Галкина о смене ведущих на Первом канале
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Футболист Евгений Алдонин – единственный из всех возлюбленных Юлии Началовой, с которым певица поддерживала отношения и после расставания. А их дочь Вера вовсе в нем души не чает.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

У девочки сложились неплохие отношения и с мачехой (в 2014 году спортсмен снова вступил в брак, а в 2016-м стал отцом во второй раз). Ольга Алдонина, судя по всему, побывала на выступлении дочери Юлии Началовой и выставила видеозапись на своей странице в Instagram. 

Вера вышла на сцену с песней The one I love. Много лет назад, напоминает "TВ Центр", под эту композицию Началова вывела дочь на сцену и сказала, что с ее появлением жизнь изменилась.

Тогда певица пообещала, что всегда будет рядом. Исполняя песню сегодня, девочка явно вспомнила о словах матери. Люди не могли сдержать слез от этого пронзительного номера.

"Жизнь продолжается. И у Юлиной дочки Веры состоится запланированный за полгода ответственный концерт в школе, день открытых дверей, на котором мы с Юлей собирались присутствовать, строили планы, как это будет, – пояснила ранее бывший пресс-секретарь звезды Анна Исаева. – На этом концерте сегодня была минута молчания, и звучала та самая колыбельная на английском, исполненная когда-то Юлией Началовой на бенефисе и посвященная маленькой Верочке. Так вот, сегодня Вера берет эстафету и поет сама".

Автор: Иван Губкин25 апреля 2019, 11:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые мужчины Юлии Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Галина Галочкина
Ответить
У автора рука не отсохла, пока он заголовок к статье писал ?
Гость
Ответить
Авторы Дней.ру вообще на кого учились? Писать на русском языке не умеет ни однин из них. Чувством юмора, а без него нельзя писать о шоу бизнесе и его героях, не обладает никто. О чувстве меры, чувстве такта, об уважении к тем, о ком пишут и к тем, для кого пишут, говорить не приходится. Зачем постоянно подчеркивать "мертвая Началова"? Неужели вы думаете, что кто-то в этой стране не знает, что она умерла? Особенно после той вакханалии, которую вы устроили по поводу ее болезни и смерти. А эти заголовки! Вы думаете это смешно? Такой неуклюжий юмор у вас? Или вы привлечете больше пользователей? Найдите людей, которые владеют русским языком, умеют правильно излагать, уважать себя и читателей. Неужели нет таких людей? Или вас все устраивает?
Larisa Shnaidman
Ответить
Трагедия и горе
Гость
Ответить
Иван Губкин, тебе нельзя быть журналистом. У тебя нет ни ума , ни такта. Необразованный хам.
Алекс
Ответить
БубУбу
Да ладно? Очень хочется в это верить! Откуда информация?
Я читал на форумах, что в гробу вместо нее была восковая кукла! Думаешь почему так на принцессу то была похожа
БубУбу
Ответить
Кристина
Дети Пашки Воли с рождения в США живут и не кряхтит никто. Жива Юличка. Это инсценировка, не переживайте.
Да ладно? Очень хочется в это верить! Откуда информация?
Гость
Ответить
Какой же конченый <цензура> придумал этот заголовок. Ты сам мёртв, мразь.
Кристина
Ответить
Дети Пашки Воли с рождения в США живут и не кряхтит никто. Жива Юличка. Это инсценировка, не переживайте.
Гость
Ответить
Неужели, кроме, как словом "мертвой" Началовой" нельзя более деликатно выразится, Иван Губкин?
1

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