Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Имя Началовой продолжают склонять тут и там не только потому, что молодая артистка ушла в самом расцвете сил. Многие до сих пор не могут прийти в себя от страшного совпадения: по словам друзей Началовой, летом прошлого года гадалка предупредила Юлю, что ей сделали порчу "на смерть".
Художник Никас Сафронов не исключает, что общение с ясновидящей могло приблизить смерть популярной исполнительницы. "Я сам неоднократно сталкивался с чем-то неизведанным, непонятным – например, как-то с ума сходил от одной девушки, не мог с собой ничего поделать, не контролировал себя, а потом, когда все-таки сумел разорвать эту гнетущую меня связь, узнал, что моя возлюбленная пыталась меня приворожить, – признается Сафронов. – До сих пор не знаю, действительно это было какое-то колдовство или же обычное совпадение…"
"Мне кажется, что Началову убила не порча, – проболтался Сафронов о причине неожиданной смерти певицы. – Вполне может быть, что ее скорый уход спровоцировал тот самый визит к гадалке. Юля услышала страшное пророчество, начала думать о нем, поверила в него. Это самое страшное – когда человек начинает верить в плохое: тогда он как бы сам притягивает к себе все болезни, несчастья. Он может внешне противиться этому предсказанию, но внутренне, подсознательно думать: а вдруг это правда? И каждую проблему, даже мелкую, воспринимать как последствие порчи, о которой услышал. И все больше и больше тонуть в мыслях о том, что он действительно скоро умрет, приближая этим самовнушением свою кончину. Может быть, так было и с Юлей?"
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.
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