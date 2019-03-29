"Мне очень нравится": Цой опустилась на колени перед обалдевшим Корчевниковым

Певица стала гостьей Бориса Корчевникова. Анита Цой появилась в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Вокалистка рассказала, что познакомилась с мужем Сергеем на курсах корейского языка. Они решили подружить одиноких мам.

Новый знакомый Аниты пришел в гости не только с родительницей. Он взял большой чемодан, в котором были ткани, вещи и продукты. После ужина мать сказала 18-летней Аните: Мы все согласовали, ты выходишь замуж".

Цой рассказала, что супруг старше ее на 14 лет. До свадьбы они виделись всего семь раз, поэтому в начале отношений ей приходилось непросто. Артистка отметила, что супруг от нее натерпелся. Он всегда поступал очень мудро. Анита вспомнила, как Сергей однажды вылечил ее от звездной болезни.

"Я приезжаю с гастролей, проехали огромный тур по стране, везде цветы, везде встречают, везде носят на руках, относятся как к небожителю, и я возвращаюсь домой. И вдруг с порога: "Привет, любимая! Ты не могла бы мне почистить ботинки", – вспомнила Цой в программе "Судьба человека".

Артистка посетовала, что очень услала с дороги, однако супруг, пропустил слова Аниты мимо ушей. Он вновь предложил жене заняться обувью.

"Я психанула. У нас стоял в гостиной стол, я подошла, а там какие-то вазочки стоят, я подошла и такая пабам. Все разбивается, кругом катастрофа. А Петрович стоит и говорит: "эх, зря ты это сделала, почисти ботинки и убери за собой, пожалуйста", – улыбнулась знаменитость.

Цой поняла, что погорячилась. Теперь ей придется не только приводить в порядок ботинки мужа, но и собирать осколки. Звезда очень благодарна супругу за урок.

Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников не скрывал своего изумления. "Хочешь и тебе ботинки почищу? Это будет сенсация. Тебе когда-нибудь звезды чистили обувь?" – сказала Анита Цой и опустилась на колени перед телеведущим.

Смущенный Борис не знал как себя вести: то вставал, то припадал на одно колено. Певица попробовала успокоить обалдевшего шоумена, усадила его в кресло и приказала расслабиться. "Правда, я тебе сейчас коричневым гуталином черные ботинки мажу, ты распрощаешься с ними", – орудовала щеткой Цой. "Мне очень нравится", – в итоге отметил ведущий шоу "Судьба человека".