Лишенная внутренних органов Цой довела себя диетами
Концертный тур артистки был сорван из-за обострения желчекаменной болезни. Аниту Цой госпитализировали со страшной болью в боку.
"За месяц до операции я проходила обследование, все было спокойно. За своими камнями наблюдаю порядка семи лет, ничего не предвещало. Когда я давала концерт в Краснодарском крае, почувствовала уже знакомую мне боль. Концерт я допела, продержалась 130 километров по трясущейся дороге, а потом поняла, что могу потерять сознание. Сначала я попала в краснодарскую больницу, а затем на самолете меня доставили в Москву, в Боткинскую больницу, где мне и провели операцию", – вспомнила Цой.
Врачам пришлось удалить ей желчный пузырь. "Иначе было бы совсем плохо, желчный пузырь мог разлиться в животе", – пояснила звезда.
По словам Малышевой, с этим заболеванием обычно сталкиваются блондинки старше 40 лет с ожирением. Также с подобными проблемами обращаются к врачам те, кто соблюдает строгие диеты и избегает жирной пищи.
Малышева уверена, что Цой довела себя, урезав рацион. "У нее иногда были такие разгрузочные дни, что меня брала оторопь. По несколько дней она могла питаться одними грейпфрутами", – рассказала Елена. Анита Цой отметила, что это не первая операция – ранее ей вырезали аппендицит.
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