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Анита Сергеевна Цой

певица
Анита Сергеевна Цой
  • Дата рождения: 7 февраля 1971
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Цой Сергей Петрович
  • Дети: Цой Сергей Сергеевич

Анита Цой родилась в Москве в 1971-м году. Мать Элоиза Санхымовна назвала девочку в честь героини французского романа Ромена Роллана "Очарованная Душа" Аннет Ривьер. С самого раннего возраста мама раскрыла в своей дочери талант к музыке. Анита посещала занятия по игре на скрипке, фортепиано, флейте и гитаре.

Будущая певица училась в школе № 55 в Кузьминках. В 3 классе она уже начала писать песни о собаках, кошках, игрушках и делать пародии на учителей. Проучилась в музыкальной школе по классу скрипки всего два года, потому что учитель бил её смычком и даже сломал девочке руку.

Окончила юридический факультет МГУ, а также эстрадный факультет РАТИ (Российская Академия Театрального Искусства) по классу вокала и факультет педагогики и психологии дошкольного воспитания МГЗПИ.

В 19 лет вышла замуж за тогда ещё только начинавшего работать в политике Сергея Петровича Цоя, есть сын Сергей.

Музыкальную карьеру начала в 1986 году. В 1990—1993 годах солировала в Хоре Корейской пресвитерианской церкви "Поющие ангелы". В 1991 году участвовала в фестивале, который был посвящен будущему объединению Кореи. Фестиваль проходил в Северной Корее. Цой в национальном корейском костюме спела песню, посвященную Ким Ир Сену, о любви к нему и желании иметь от него (на тот момент 79-летнего) детей. Ей досталось первое место. Ким Ир Сен подарил ей значок со своим изображением — это самая высокая награда для иностранцев. Однако у певицы на юбке сломалась молния, и она застегнула юбку значком. Её выгнали из Северной Кореи в течение суток, и теперь въезд туда Цой запрещен — "за надругательство над ликом товарища Ким Ир Сена".

Также в 90-е годы Анита торговала на рынке и заработала 40 тысяч долларов. Пришла с деньгами в фирму "Союз", чтобы записать альбом и снять клип, но этих денег не хватило. Записала всего 2 песни под гитару за 5 тысяч долларов, песни понравились, и ее взялись продюсировать. По контракту она была должна 3 года петь на концертах и отдавать "Союзу" почти все заработанные деньги. Тогда вмешался муж, и "Союзу" пришлось изменить контракт. Она начала работать. За год Анита записала полностью авторский альбом из 12 песен, 90 процентов песен посвятила своему мужу.

Первый сольный альбом "Полет" выпустила в 1997 году.

В 1998 году вторая пластинка, "Черный лебедь", была выпущена, а в 1999 прошёл крупный сольный концерт "Черный лебедь, или Храм Любви". В этом же году ездила в США для записи англоязычного альбома I’ll Remember You, где ей предложили работать соло — артистом в цирке Cirque du Soleil и от чего Цой отказалась.

В 2003 году записывает свой третий по счету танцевальный альбом "1 000 000 минут", презентация которого прошла в клубе "Элеватор". К этому времени певица полностью поменяла свой сценический образ и музыкальный стиль.

Пыталась попасть на конкурс Евровидение 2005 с песней «Ла-Ла-Лэй», но в полуфинале российского национального отборочного тура заняла 7 место.

К 2007 году совместно с Universal Music Анита Цой записала свой четвёртый российский альбом "На восток". Осенью этого же года певица выступает в поддержку нового альбома с одноименным шоу.

8 апреля 2010 года певица выступила с сольной программой THE BEST, где исполнила как свои самые ранние песни, так и новые произведения из еще не изданного альбома с рабочим названием "Глубина".

В 2013 году Анита приняла участие в музыкальном шоу перевоплощений "Один в один!", где заняла в финале четвертое место по итогам зрительского голосования. В проекте она изображала: Тину Тернер, Тимати, Бейонсе, Любовь Казарновскую, Леди Гагу, Эдит Пиаф, Аллу Пугачеву, Дайану Росс, Виктора Цоя, Шакиру и Тамару Гвердцители, а в финале — Георга Отса. Кадры с участием Аниты Цой в шоу "Один в один!" вошли в клип "Наверно, это любовь".

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