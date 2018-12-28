Цой после выскабливания личинки отправила мужа подальше

"В уходящем году со мной не все было гладко, – вздыхает Анита. – Я же перенесла три серьезные операции! Мне на спине удалили личинку одного вредного насекомого – африканской мухи. Плюс дважды мне оперировали желчный пузырь – сначала убрали камни там, а потом и вовсе его удалили. Так что, надеюсь, что 2019-й будет ко мне более благосклонен".

"Несмотря на все эти испытания, у меня хорошее новогоднее настроение, – уверяет певица. – "Новая я" – так называется моя новая песня, клип на нее. Так же я бы охарактеризовала и свое состояние. Врачи, правда, говорят, мне после всего пережитого ничего спиртного нельзя пить, но я, как видите, стою с шампанским в руках".

Рассказала исполнительница и про планы на новогодние каникулы. "Я буду работать в праздничную ночь, а потом хочу позвать коллег в гости – немного подебоширим, – улыбается Цой. – К счастью, семьи дома не будет – все родные улетели отдыхать на курорты. Вернее, я их туда отправила, чтобы можно было спокойно работать".

Напомним, что сразу после полостной операции Анита Цой рассказывала: "У меня остались четыре дырочки на животе. Теперь я без желчного пузыря. Осталась без желчи и яда – как я теперь буду в мире шоу-бизнеса существовать? Ведь без этого здесь нельзя". После хирургического вмешательства врачи выдали певице целый список рекомендаций. К примеру, под запрет попали плотские утехи. Певице придется несколько месяцев воздерживаться от сексуальных игрищ. Артистка, услышав об этом, пришла в ужас. Может поэтому и отправила временно мужа подальше.