"Собираюсь стать отцом": Корчевников внезапно поделился секретом

Звезда фильма "Усатый нянь", актер и руководитель "Театра Луны" Сергей Проханов признался, что остался без семьи. В студии программы "Судьба человека" артист рассказал, почему его брак рухнул и дал совет ведущему Борису Корчевникову, который уже собирается стать родителем.

Сергей Проханов был женат на внучке сразу двух маршалов Советского союза – Александра Василевского и Григория Жукова. Супруга Татьяна подарила артисту двоих детей – дочь Настю и сына Антона. В студии ток-шоу "Судьба человека" он вспомнил о бывшей возлюбленной.

"Познакомились мы, когда ей было 16 лет. Мы два года встречались, прежде чем пожениться. За ней еще тогда следило КГБ", – смеется Сергей.

Проханов признался Корчевникову, что после съемок в фильме "Усатый нянь" на него свалилась всесоюзная слава. Женщины со всей страны присылали письма с признаниями в любви. По словам Проханова, супруга никогда не устраивала ему сцен ревности.

"Жена никогда мне ничего не предъявляла, вот это большое было очевидное качество. И как-то получилось, что мы расстались. Хотя мы очень любим друг друга до сих пор", – сказал артист в программе "Судьба человека".

Артист отметил, что так и не смог наладить личную жизнь. Уже 20 лет он живет один. Проханов объяснил ведущему почему развалился его брак.

"У всех бывает такой период, когда бес в ребро. Я начал строить театр. Я стал приходить поздно домой. И как-то получилось, что уже не до любви семейной. Я добился своего. А потом какая-то другая полоса пошла. Я жалею, что расстался с семьей, я жалею об этом всю жизнь", – рассказала звезда советского кино.

"Посоветуйте эту гениальную формулу общения с детьми, которую вы воплотили в фильме "Усатый нянь". Не все могут, тем более я сам собираюсь стать отцом", – внезапно поделился секретом Корчевников.

"Главное семь "я" должны быть в тебе. Если семь "я" будут у вас, значит вы семейный человек и у вас будет все хорошо", – улыбнулся гость программы "Судьба человека".